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  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
  • רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום

הופסק

סדרה 8000מגהץ אדים נייד

GC810/20

1 פרס

רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום
סדרת Philips 8000 החדשה מבטיחה גיהוץ קמטים מהיר וללא מאמץ לאאוטפיט היומי שלך; עד חמישה בגדים בכל פעם, ללא צורך בקרש גיהוץ. בטוח לשימוש על כל הבדים, גם העדינים. לא משאיר סימני ברק או שורף את הבד – באחריות.
הצג את כל היתרונות

אין צורך בקרש גיהוץ!

רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום

  • לחץ אדים לגיהוץ על משטח או על הקולב

  • לגיהוץ בעד 32 גרם אדים לדקה

  • טכנולוגיית De-Calc

  • לא שורף את הבד - באחריות

32 גרם קיטור עוצמתי לדקה לתוצאות מהירות

32 גרם קיטור עוצמתי לדקה לתוצאות מהירות

עד 32 גרם קיטור עוצמתי לדקה לתוצאות מהירות כל יום.

מוכן לשימוש תוך 60 שניות

מוכן לשימוש תוך 60 שניות

מוכן לשימוש תוך 60 שניות בלבד.

תחתית מתחממת לתוצאות מהירות

תחתית מתחממת לתוצאות מהירות

לגהץ את האאוטפיט שלך תוך 3 דקות בלבד**. התחתית המתחממת מונעת התעבות על הבגדים לתוצאות מהירות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • Award image VRS_PBTAWARD66
הסתייגויות

  1. נבדק במשך 10 שניות ללא תזוזה על ידי גוף חיצוני לסוגי החיידקים Escherichia coli 8099, ‏Staphylicoccus aureus ATCC 6538, ‏Canidia albicans ATCC 10231.

  2. לחולצת כותנה לנשים ולחצאיות באורך הברכיים שנבדקו על ידי המעבדה של פיליפס בקצב האדים המקסימלי