אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
GC810/20
לחץ אדים לגיהוץ על משטח או על הקולב
לגיהוץ בעד 32 גרם אדים לדקה
טכנולוגיית De-Calc
לא שורף את הבד - באחריות
עד 32 גרם קיטור עוצמתי לדקה לתוצאות מהירות כל יום.
מוכן לשימוש תוך 60 שניות בלבד.
לגהץ את האאוטפיט שלך תוך 3 דקות בלבד**. התחתית המתחממת מונעת התעבות על הבגדים לתוצאות מהירות.
פרסים
נבדק במשך 10 שניות ללא תזוזה על ידי גוף חיצוני לסוגי החיידקים Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.
לחולצת כותנה לנשים ולחצאיות באורך הברכיים שנבדקו על ידי המעבדה של פיליפס בקצב האדים המקסימלי