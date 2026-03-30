רב עוצמה ונוח לקבלת תוצאות מהירות בכל יום

סדרת Philips 8000 החדשה מבטיחה גיהוץ קמטים מהיר וללא מאמץ לאאוטפיט היומי שלך; עד חמישה בגדים בכל פעם, ללא צורך בקרש גיהוץ. בטוח לשימוש על כל הבדים, גם העדינים. לא משאיר סימני ברק או שורף את הבד – באחריות.