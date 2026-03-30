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  • גיהוץ מהיר במיוחד
  • גיהוץ מהיר במיוחד
  • גיהוץ מהיר במיוחד
  • גיהוץ מהיר במיוחד
  • גיהוץ מהיר במיוחד
  • גיהוץ מהיר במיוחד
  • גיהוץ מהיר במיוחד
  • גיהוץ מהיר במיוחד
  • גיהוץ מהיר במיוחד
  • גיהוץ מהיר במיוחד
  • גיהוץ מהיר במיוחד
  • גיהוץ מהיר במיוחד

הופסק

PerfectCare Performerמגהץ קיטור

GC8735/80

1 פרס

גיהוץ מהיר במיוחד
מגהץ הקיטור PerfectCare Performer של פיליפס מבטיח חוויית גיהוץ קלה ועוצמתית מבלי לשרוף את הבד. עוצמת הקיטור הרציפה חודרת עמוק לתוך הבד להחלקה ויישור יעיל של הקמטים.
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הודות לזרם האדים הרצוף

גיהוץ מהיר במיוחד

  • לחץ קיטור מרבי של 6.5 בר

  • עוצמת קיטור עד 420 גרם

  • מכל מים בנפח 1.8 ליטר

  • מכל מים נשלף

זרם קיטור עוצמתי ליישור קמטים מושלם

זרם קיטור עוצמתי ליישור קמטים מושלם

הודות לטכנולוגיה המהפכנית, חוויית הגיהוץ הופכת למהירה מתמיד. זרם הקיטור העוצמתי והרציף מאפשר החלקה של הקמטים העיקשים ביותר, גם בבדים עבים. בנוסף, בעת הצורך ניתן להפעיל את מטח הקיטור, פתרון מושלם לגיהוץ במצב אנכי או לגיהוץ קמטים עיקשים במיוחד.

מכל מים נשלף בנפח גדול וקל למילוי

מכל מים נשלף בנפח גדול וקל למילוי

מכל המים הנשלף למילוי בכל עת מבלי לכבות את המכשיר. הוא בעל פתח מילוי גדול כך שניתן למלא אותו ישר מתחת לברז. למכל קיבולת של 1.8 ליטר והוא מאפשר הפעלה רציפה של עד שעתיים ללא מילוי מים.

מג'ינס ועד משי, ללא הצורך לשנות את הגדרות הטמפרטורה

מג'ינס ועד משי, ללא הצורך לשנות את הגדרות הטמפרטורה

הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP לא צריך עוד לבזבז זמן על שינוי הגדרות הטמפרטורה, להמתין שהמגהץ יגיע לחום הרצוי או למיין את הבגדים מראש. מעכשיו אפשר לגהץ הכל – מג'ינס ועד משי – ללא חשש משריפת הבד, הודות לשילוב מושלם בין טמפרטורה לעוצמת קיטור רציפה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • Award image VRS_PBTAWARD66
הסתייגויות

  1. עד 40% חיסכון בחשמל בהתאם ל-IEC 603311, בהשוואה של מצב ECO אל מצב טורבו.