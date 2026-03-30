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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
GC8735/80
לחץ קיטור מרבי של 6.5 בר
עוצמת קיטור עד 420 גרם
מכל מים בנפח 1.8 ליטר
מכל מים נשלף
הודות לטכנולוגיה המהפכנית, חוויית הגיהוץ הופכת למהירה מתמיד. זרם הקיטור העוצמתי והרציף מאפשר החלקה של הקמטים העיקשים ביותר, גם בבדים עבים. בנוסף, בעת הצורך ניתן להפעיל את מטח הקיטור, פתרון מושלם לגיהוץ במצב אנכי או לגיהוץ קמטים עיקשים במיוחד.
מכל המים הנשלף למילוי בכל עת מבלי לכבות את המכשיר. הוא בעל פתח מילוי גדול כך שניתן למלא אותו ישר מתחת לברז. למכל קיבולת של 1.8 ליטר והוא מאפשר הפעלה רציפה של עד שעתיים ללא מילוי מים.
הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP לא צריך עוד לבזבז זמן על שינוי הגדרות הטמפרטורה, להמתין שהמגהץ יגיע לחום הרצוי או למיין את הבגדים מראש. מעכשיו אפשר לגהץ הכל – מג'ינס ועד משי – ללא חשש משריפת הבד, הודות לשילוב מושלם בין טמפרטורה לעוצמת קיטור רציפה.
פרסים
עד 40% חיסכון בחשמל בהתאם ל-IEC 603311, בהשוואה של מצב ECO אל מצב טורבו.