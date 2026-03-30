אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
GC9324/20
לחץ מרבי של 6.5 בר
עוצמת קיטור עד 440 גרם
מכל מים בנפח 2.5 ליטר
מגהץ קל במיוחד
המגהץ מצויד במכל מים ענק בנפח 2.5 ליטר, כך שתוכלו לגהץ ברציפות עד 3 שעות, מבלי שתצטרכו למלא את המכל מחדש. מכל המים שקוף, כך שניתן לראות בקלות את מפלס המים. למכל פתח רחב המאפשר למלא אותו בנוחות מתחת לברז או באמצעות כלי מילוי אחר תוך כדי שימוש
הסרת אבנית קבועה מגינה על המגהץ ומבטיחה ביצועים מיטביים לאורך זמן. הפונקציה הייחודית Easy De-Calc Plus מותקנת בדיוק במקום הנכון ומאפשרת להסיר בקלות אבנית שהצטברה. המגהץ יזכיר לכם באמצעות נורית חיווי ואיתות קולי כאשר הגיע הזמן לניקוי והסרת אבנית. המתינו לקירור המגהץ, ואז פשוט הסירו את כפתור Easy De-Calc, אספו את המים המלוכלכים ואת האבנית לתוך כוס והשליכו אותם.
מצב ECO חוסך באנרגיה מבלי לגרוע מביצועי הגיהוץ. במצב זה כמות הקיטור מופחתת אך עדיין מספיקה לגיהוץ מושלם של כל הבדים.
פרסים
עד 45% חיסכון בחשמל בהתאם ל-IEC 603311, בהשוואה של מצב ECO אל מצב טורבו