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  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד
  • גיהוץ יעיל במיוחד

הופסק

PerfectCare Aqua Proמגהץ קיטור

GC9324/20

1 פרס

גיהוץ יעיל במיוחד
מערכת PerfectCare Aqua Pro כוללת מגהץ קל במיוחד ומכל מים גדול במיוחד (2.5 ליטר), אידיאלי לגיהוץ של כמויות גדולות ולאידוי אנכי מושלם.
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במגהץ אולטרה-קל

גיהוץ יעיל במיוחד

  • לחץ מרבי של 6.5 בר

  • עוצמת קיטור עד 440 גרם

  • מכל מים בנפח 2.5 ליטר

  • מגהץ קל במיוחד

מכל מים גדול במיוחד, לשימוש רציף ממושך יותר

מכל מים גדול במיוחד, לשימוש רציף ממושך יותר

המגהץ מצויד במכל מים ענק בנפח 2.5 ליטר, כך שתוכלו לגהץ ברציפות עד 3 שעות, מבלי שתצטרכו למלא את המכל מחדש. מכל המים שקוף, כך שניתן לראות בקלות את מפלס המים. למכל פתח רחב המאפשר למלא אותו בנוחות מתחת לברז או באמצעות כלי מילוי אחר תוך כדי שימוש

מערכת להסרת אבנית יעילה וקלה לשימוש

מערכת להסרת אבנית יעילה וקלה לשימוש

הסרת אבנית קבועה מגינה על המגהץ ומבטיחה ביצועים מיטביים לאורך זמן. הפונקציה הייחודית Easy De-Calc Plus מותקנת בדיוק במקום הנכון ומאפשרת להסיר בקלות אבנית שהצטברה. המגהץ יזכיר לכם באמצעות נורית חיווי ואיתות קולי כאשר הגיע הזמן לניקוי והסרת אבנית. המתינו לקירור המגהץ, ואז פשוט הסירו את כפתור Easy De-Calc, אספו את המים המלוכלכים ואת האבנית לתוך כוס והשליכו אותם.

מצב ECO לחיסכון באנרגיה

מצב ECO לחיסכון באנרגיה

מצב ECO חוסך באנרגיה מבלי לגרוע מביצועי הגיהוץ. במצב זה כמות הקיטור מופחתת אך עדיין מספיקה לגיהוץ מושלם של כל הבדים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • Award image VRS_PBTAWARD66
הסתייגויות

  1. עד 45% חיסכון בחשמל בהתאם ל-IEC 603311, בהשוואה של מצב ECO אל מצב טורבו