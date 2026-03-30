מכל מים גדול במיוחד, לשימוש רציף ממושך יותר

המגהץ מצויד במכל מים ענק בנפח 2.5 ליטר, כך שתוכלו לגהץ ברציפות עד 3 שעות, מבלי שתצטרכו למלא את המכל מחדש. מכל המים שקוף, כך שניתן לראות בקלות את מפלס המים. למכל פתח רחב המאפשר למלא אותו בנוחות מתחת לברז או באמצעות כלי מילוי אחר תוך כדי שימוש