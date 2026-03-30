אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
GC9650/80
לחץ מרבי של 7.5 בר
עוצמת קיטור עד 500 גרם
מכל מים בנפח 1.8 ליטר
מכל מים נשלף
מכל המים הנשלף למילוי בכל עת מבלי לכבות את המכשיר. הוא בעל פתח מילוי גדול כך שניתן למלא אותו ישר מתחת לברז. למכל קיבולת של 1.8 ליטר והוא מאפשר הפעלה רציפה של עד שעתיים ללא מילוי מים.
מצב ECO חוסך באנרגיה מבלי לגרוע מביצועי הגיהוץ. במצב זה כמות הקיטור מופחתת אך עדיין מספיקה לגיהוץ מושלם של כל הבדים.
הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP לא צריך עוד לבזבז זמן על שינוי הגדרות הטמפרטורה, להמתין שהמגהץ יגיע לחום הרצוי או למיין את הבגדים מראש. מעכשיו אפשר לגהץ הכל – מג'ינס ועד משי – ללא חשש משריפת הבד, הודות לשילוב מושלם בין טמפרטורה לעוצמת קיטור רציפה.
פרסים