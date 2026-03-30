מכל מים נשלף בנפח גדול וקל למילוי

מכל המים הנשלף למילוי בכל עת מבלי לכבות את המכשיר. הוא בעל פתח מילוי גדול כך שניתן למלא אותו ישר מתחת לברז. למכל קיבולת של 1.8 ליטר והוא מאפשר הפעלה רציפה של עד שעתיים ללא מילוי מים.