מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.
  • גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.
  • גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.
  • גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.
  • גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.
  • גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.
  • גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.
  • גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.
  • גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.
  • גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.

הופסק

PerfectCare Eliteמגהץ קיטור

GC9650/80

1 פרס

גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.
PerfectCare Elite מבית פיליפס מעניק לך גיהוץ ללא מאמץ עם תוצאות מהירות. עם טכנולוגיית OptimalTEMP, אפשר לגהץ כל בד, מג'ינס ועד משי, בלי להגדיר טמפרטורה. בבגדים המתאימים לגיהוץ - לא שורף את הבד, באחריות.
הצג את כל היתרונות

גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.

גיהוץ ללא מאמץ. תוצאות מהירות.

  • לחץ מרבי של 7.5 בר

  • עוצמת קיטור עד 500 גרם

  • מכל מים בנפח 1.8 ליטר

  • מכל מים נשלף

מכל מים נשלף בנפח גדול וקל למילוי

מכל מים נשלף בנפח גדול וקל למילוי

מכל המים הנשלף למילוי בכל עת מבלי לכבות את המכשיר. הוא בעל פתח מילוי גדול כך שניתן למלא אותו ישר מתחת לברז. למכל קיבולת של 1.8 ליטר והוא מאפשר הפעלה רציפה של עד שעתיים ללא מילוי מים.

מצב ECO לחיסכון באנרגיה

מצב ECO לחיסכון באנרגיה

מצב ECO חוסך באנרגיה מבלי לגרוע מביצועי הגיהוץ. במצב זה כמות הקיטור מופחתת אך עדיין מספיקה לגיהוץ מושלם של כל הבדים.

מג'ינס ועד משי, ללא הצורך לשנות את הגדרות הטמפרטורה

מג'ינס ועד משי, ללא הצורך לשנות את הגדרות הטמפרטורה

הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP לא צריך עוד לבזבז זמן על שינוי הגדרות הטמפרטורה, להמתין שהמגהץ יגיע לחום הרצוי או למיין את הבגדים מראש. מעכשיו אפשר לגהץ הכל – מג'ינס ועד משי – ללא חשש משריפת הבד, הודות לשילוב מושלם בין טמפרטורה לעוצמת קיטור רציפה.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • Award image VRS_PBTAWARD66