התאמה של אורך השיער מ-0.5 מ"מ ל-23 מ"מ בקלות

להתאים אישית את אורך השיער שלך בדיוק ובקלות. ניתן לבחור מתוך 12 הגדרות בין 1 מ"מ ל-23 מ"מ במרווחים של 2 מ"מ. לחיתוך קרוב יותר, יש להסיר את המסרק לחיתוך מדויק של 0.5 מ"מ.