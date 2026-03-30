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  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר

הופסק

Hairclipper series 3000מכונת תספורת

HC3525/15

חיתוך שיער אחיד ומהיר
מכונת התספורת מסדרה 3000 של פיליפס נותן לך תספורת מהירה ואחידה. 13 הגדרות האורך של המכשיר, טכנולוגיית Trim-and-Flow וטכנולוגיית DualCut מאפשרים לך להגיע במהירות לגימור אחיד.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

תספורת מהירה יותר ללא סתימה

חיתוך שיער אחיד ומהיר

  • להבי פלדת אל-חלד בעלי השחזה עצמית

  • 13 הגדרות אורך

  • 45 דקות שימוש אלחוטי/8 שעות טעינה

חיי סוללה ארוכים יותר עם העיצוב הממוטב של DuraPower

חיי סוללה ארוכים יותר עם העיצוב הממוטב של DuraPower

מכשיר שתמיד אפשר לסמוך עליו, למראה נהדר. טכנולוגיית DuraPower מגן על המנוע והסוללה מעומס יתר, ומאריך את תוחלת החיים של המכונה.

התאמה של אורך השיער מ-0.5 מ"מ ל-23 מ"מ בקלות

התאמה של אורך השיער מ-0.5 מ"מ ל-23 מ"מ בקלות

להתאים אישית את אורך השיער שלך בדיוק ובקלות. ניתן לבחור מתוך 12 הגדרות בין 1 מ"מ ל-23 מ"מ במרווחים של 2 מ"מ. לחיתוך קרוב יותר, יש להסיר את המסרק לחיתוך מדויק של 0.5 מ"מ.

להבי פלדה בעלי השחזה עצמית, ללא צורך בשימון

להבי פלדה בעלי השחזה עצמית, ללא צורך בשימון

להיראות טוב מעולם לא היה קל יותר. מכונות התספורת שלנו מגיעות עם הלהבים בעלי השחזה עצמית עמידים להפליא, ומבטיחים טיפוח מדויק מהיום הראשון ועד לשנה החמישית והלאה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 