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אחריות לשנתיים
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הופסק
HC3525/15
להבי פלדת אל-חלד בעלי השחזה עצמית
13 הגדרות אורך
45 דקות שימוש אלחוטי/8 שעות טעינה
מכשיר שתמיד אפשר לסמוך עליו, למראה נהדר. טכנולוגיית DuraPower מגן על המנוע והסוללה מעומס יתר, ומאריך את תוחלת החיים של המכונה.
להתאים אישית את אורך השיער שלך בדיוק ובקלות. ניתן לבחור מתוך 12 הגדרות בין 1 מ"מ ל-23 מ"מ במרווחים של 2 מ"מ. לחיתוך קרוב יותר, יש להסיר את המסרק לחיתוך מדויק של 0.5 מ"מ.
להיראות טוב מעולם לא היה קל יותר. מכונות התספורת שלנו מגיעות עם הלהבים בעלי השחזה עצמית עמידים להפליא, ומבטיחים טיפוח מדויק מהיום הראשון ועד לשנה החמישית והלאה.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024