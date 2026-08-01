התאימו אישית את המראה שלכם עם 6 אורכים מתכווננים

עם 6 הגדרות אורך במרווחים של 3 מ"מ, מכונת התספורת הזו מעניקה לכם שליטה בטוחה על התספורת שלכם. המסרק המתכוונן מאפשר לקצץ מאורך של 3 מ"מ עד 15 מ"מ, והסרת המסרק מאפשרת גימור נקי של 0.5 מ"מ. קיצוץ אמין ופשוט.