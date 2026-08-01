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  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל
  • קיצוץ אמין ויעיל

חדש

Hair Clipperסדרה 3000

HC3721/15

קיצוץ אמין ויעיל

העניקו לעצמכם או לקרוביכם תספורת מושלמת, אחידה ומדויקת עם מכונת התספורת של Philips מסדרה 3000, הכוללת להבים בעלי השחזה עצמית לשמירה על חדות לאורך זמן. תיהנו מביצועים עוצמתיים עם חיבור חוטי.

הצג את כל היתרונות

The world's most preferred electric male grooming brand1

שימוש קל לתספורת מדויקת

קיצוץ אמין ויעיל

  • להבים בעלי השחזה עצמית

  • 6 הגדרות אורך מובנות

  • קיצוץ וזרימה

  • שימוש עם כבל

התאימו אישית את המראה שלכם עם 6 אורכים מתכווננים

התאימו אישית את המראה שלכם עם 6 אורכים מתכווננים

עם 6 הגדרות אורך במרווחים של 3 מ"מ, מכונת התספורת הזו מעניקה לכם שליטה בטוחה על התספורת שלכם. המסרק המתכוונן מאפשר לקצץ מאורך של 3 מ"מ עד 15 מ"מ, והסרת המסרק מאפשרת גימור נקי של 0.5 מ"מ. קיצוץ אמין ופשוט.

דיוק מרבי עם ביצועים לאורך זמן

דיוק מרבי עם ביצועים לאורך זמן

להבים בעלי השחזה עצמית באורך 41 מ"מ שומרים על חדות לאורך זמן, חותכים דרך השיער בצורה חלקה לקבלת תספורת עקבית ואחידה בכל פעם.

לקיצוץ אחיד ונוח בבית

לקיצוץ אחיד ונוח בבית

תיהנו מתספורת חלקה מתחילתה ועד סופה. מסרק הקיצוץ והזרימה נועד לשמור על תנועת השיער ולמנוע חסימות, כך שמכונת התספורת תוכל לנוע בצורה חלקה וללא מאמץ. כך תוכל לשמור על שליטה עקבית ולהשיג את הסגנון הרצוי ללא הפרעות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה.