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  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר
  • חיתוך שיער אחיד ומהיר

הופסק

Hairclipper series 5000מכונת תספורת ניתנת לשטיפה

HC5612/15

חיתוך שיער אחיד ומהיר
תהנה מתספורת אחידה הודות לטכנולוגיית DualCut ו-Trim-n-Flow. עיצוב המסרק החדש מונע היתקעות של שיער בכל אורך במסרק, כך שתוכל לסיים את העיצוב במעבר אחד.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

שיער חתוך מועף הרחק לקבלת קיצוץ מהיר פי 2*

חיתוך שיער אחיד ומהיר

  • טכנולוגיית Trim-n-Flow PRO

  • 28 הגדרות אורך (0.5 - 28 מ"מ)

  • 75 דקות שימוש אלחוטי / 8 שעות טעינה

  • ‎100% עמידה למים

שיער חתוך מועף הרחק לקבלת קיצוץ מהיר פי 2*

שיער חתוך מועף הרחק לקבלת קיצוץ מהיר פי 2*

עיצוב המסרק החדשני מאפשר לשיער החתוך לנוע הרחק מהלהבים במהלך השימוש, וכך למנוע משיער ארוך להיתקע במסרק. כך תוכל להתחיל ולסיים את העיצוב שלך ללא הפרעה.

דיוק מרבי, עם כמות להבים כפולה

דיוק מרבי, עם כמות להבים כפולה

מכונת התספורת מסדרה 3000 מצוידת בטכנולוגיית DualCut מתקדמת לדיוק מירבי. מגיעה עם להבים כפולים ומתוכננת להישאר חדה כמו בשימוש הראשון.

מתכווננת להגדרות אורך שונות

מתכווננת להגדרות אורך שונות

קצץ את השיער בדיוק באורך הרצוי, עם שני מסרקים מתכווננים שקוצצים בטווח שבין 3 ל-28 מ"מ במרווחי דיוק של מ"מ אחד ומסרק זיפים 2 מ"מ. תוכל גם להסיר את המסרק בשביל קיצוץ קרוב של 0.5 מ"מ.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. לעומת הדור הקודם מבית פיליפס

  2. ניקוי במים בלבד