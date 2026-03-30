מתכווננת להגדרות אורך שונות

קצץ את השיער בדיוק באורך הרצוי, עם שני מסרקים מתכווננים שקוצצים בטווח שבין 3 ל-28 מ"מ במרווחי דיוק של מ"מ אחד ומסרק זיפים 2 מ"מ. תוכל גם להסיר את המסרק בשביל קיצוץ קרוב של 0.5 מ"מ.