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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
HC5612/15
טכנולוגיית Trim-n-Flow PRO
28 הגדרות אורך (0.5 - 28 מ"מ)
75 דקות שימוש אלחוטי / 8 שעות טעינה
100% עמידה למים
עיצוב המסרק החדשני מאפשר לשיער החתוך לנוע הרחק מהלהבים במהלך השימוש, וכך למנוע משיער ארוך להיתקע במסרק. כך תוכל להתחיל ולסיים את העיצוב שלך ללא הפרעה.
מכונת התספורת מסדרה 3000 מצוידת בטכנולוגיית DualCut מתקדמת לדיוק מירבי. מגיעה עם להבים כפולים ומתוכננת להישאר חדה כמו בשימוש הראשון.
קצץ את השיער בדיוק באורך הרצוי, עם שני מסרקים מתכווננים שקוצצים בטווח שבין 3 ל-28 מ"מ במרווחי דיוק של מ"מ אחד ומסרק זיפים 2 מ"מ. תוכל גם להסיר את המסרק בשביל קיצוץ קרוב של 0.5 מ"מ.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
לעומת הדור הקודם מבית פיליפס
ניקוי במים בלבד