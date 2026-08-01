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חדש
HC5721/15
קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
העניקו לעצמכם או לקרוביכם תספורת מדויקת עם מכונת התספורת של Philips מסדרה 5000. להבים שנשארים חדים מבטיחים תוצאות חלקות ואחידות, בעוד שהביצועים האלחוטיים העוצמתיים מאפשרים לקצץ בנוחות ובביטחון.
להבי פלדה בעלי השחזה עצמית
10 הגדרות אורך מובנות
חיישן PowerAdapt
קיצוץ וזרימה
עם 10 הגדרות אורך במרווחים של 3 מ"מ, מכונת התספורת הזו מעניקה לכם שליטה בטוחה על התספורת שלכם. המסרק המתכוונן מאפשר לקצץ מאורך של 3 מ"מ עד 24 מ"מ, והסרת המסרק מאפשרת גימור נקי של 0.5 מ"מ. קיצוץ אמין ופשוט.
להבים בעלי השחזה עצמית באורך 41 מ"מ שומרים על חדות לאורך זמן, חותכים דרך השיער בצורה חלקה לקבלת תספורת עקבית ואחידה בכל פעם.
תיהנו מתספורת חלקה מתחילתה ועד סופה. מסרק הקיצוץ והזרימה נועד לשמור על תנועת השיער ולמנוע חסימות, כך שמכונת התספורת תוכל לנוע בצורה חלקה וללא מאמץ. כך תוכל לשמור על שליטה עקבית ולהשיג את הסגנון הרצוי ללא הפרעות.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
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