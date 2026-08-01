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  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה
  • קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה

חדש

Hair Clipperסדרה 5000

HC5733/15

קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה

העניקו לעצמכם או לקרוביכם תספורת מדויקת עם מכונת התספורת של Philips מסדרה 5000. להבים שנשארים חדים מבטיחים תוצאות חלקות ואחידות, בעוד שהביצועים האלחוטיים העוצמתיים מאפשרים לקצץ בנוחות ובביטחון.

הצג את כל היתרונות

The world's most preferred electric male grooming brand1

קבלו תספורת מושלמת ואחידה בבית

קיצוץ רב-תכליתי לכל המשפחה

  • להבי פלדה בעלי השחזה עצמית

  • 16 הגדרות אורך מובנות

  • חיישן PowerAdapt

  • קיצוץ וזרימה

התאימו אישית את המראה שלכם עם 16 אורכים מתכווננים

התאימו אישית את המראה שלכם עם 16 אורכים מתכווננים

עם 16 הגדרות אורך מדויקות במרווחים של 2 מ"מ, מכונת התספורת הזו תסייע לכם להשיג תספורות עקביות וקלות בבית. שני מסרקים מתכווננים, מ-3 מ"מ עד 28 מ"מ, בתוספת מסרק מדויק של 2 מ"מ, נותנים לכם את הגמישות לעצב את הסגנון הרצוי לכם. וכשתרצו קיצוץ צמוד, פשוט הסירו את המסרק לקבלת חיתוך נקי של 0.5 מ"מ.

דיוק מרבי עם ביצועים לאורך זמן

דיוק מרבי עם ביצועים לאורך זמן

בצעו חיתוך מושלם בעזרת להבי פלדה בעלי השחזה עצמית באורך 41 מ"מ, שנוצרו במיוחד לביצועים ארוכי טווח

לקיצוץ אחיד ונוח בבית

לקיצוץ אחיד ונוח בבית

תיהנו מתספורת חלקה מתחילתה ועד סופה. מסרק הקיצוץ והזרימה נועד לשמור על תנועת השיער ולמנוע חסימות, כך שמכונת התספורת תוכל לנוע בצורה חלקה וללא מאמץ. כך תוכל לשמור על שליטה עקבית ולהשיג את הסגנון הרצוי ללא הפרעות.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה.