התאימו אישית את המראה שלכם עם 16 אורכים מתכווננים

עם 16 הגדרות אורך מדויקות במרווחים של 2 מ"מ, מכונת התספורת הזו תסייע לכם להשיג תספורות עקביות וקלות בבית. שני מסרקים מתכווננים, מ-3 מ"מ עד 28 מ"מ, בתוספת מסרק מדויק של 2 מ"מ, נותנים לכם את הגמישות לעצב את הסגנון הרצוי לכם. וכשתרצו קיצוץ צמוד, פשוט הסירו את המסרק לקבלת חיתוך נקי של 0.5 מ"מ.