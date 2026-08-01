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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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חדש
HC7722/15
עיצוב מדויק ורב-תכליתי
בואו לחוות תספורות מדויקות ומגוונות עם 28 הגדרות אורך שונות ולהבים בעלי השחזה עצמית שנשארים חדים בכל שימוש. תיהנו מתוצאות מושלמות ועקביות מהבית.
להבי פלדה בעלי השחזה עצמית
28 הגדרות אורך מובנות
חיישן PowerAdapt
קיצוץ וזרימה
צרו את הסגנון שלכם עם 28 הגדרות אורך במרווחים מדויקים של 1 מ"מ. שלושה מסרקים מתכווננים, הנעים בין 2 מ"מ ל-28 מ"מ, מספקים שליטה מלאה לכל סגנון, בעוד שהסרת המסרק מאפשרת קיצוץ נקי של 0.5 מ"מ. טיפוח מותאם אישית ובטוח – עכשיו זה פשוט יותר מתמיד.
בצעו חיתוך מושלם בעזרת להבי פלדה בעלי השחזה עצמית באורך 41 מ"מ, שנוצרו במיוחד לביצועים ארוכי טווח
תיהנו מתספורת חלקה מתחילתה ועד סופה. מסרק הקיצוץ והזרימה נועד לשמור על תנועת השיער ולמנוע חסימות, כך שמכונת התספורת תוכל לנוע בצורה חלקה וללא מאמץ. כך תוכל לשמור על שליטה עקבית ולהשיג את הסגנון הרצוי ללא הפרעות.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
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