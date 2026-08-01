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  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי
  • עיצוב מדויק ורב-תכליתי

חדש

Hair Clipperסדרה 7000

HC7722/15

עיצוב מדויק ורב-תכליתי

בואו לחוות תספורות מדויקות ומגוונות עם 28 הגדרות אורך שונות ולהבים בעלי השחזה עצמית שנשארים חדים בכל שימוש. תיהנו מתוצאות מושלמות ועקביות מהבית.

הצג את כל היתרונות

The world's most preferred electric male grooming brand1

בואו לחוות ביצועים עוצמתיים לחיתוך בביטחון

עיצוב מדויק ורב-תכליתי

  • להבי פלדה בעלי השחזה עצמית

  • 28 הגדרות אורך מובנות

  • חיישן PowerAdapt

  • קיצוץ וזרימה

התאימו אישית את המראה שלכם עם 28 אורכים מתכווננים

התאימו אישית את המראה שלכם עם 28 אורכים מתכווננים

צרו את הסגנון שלכם עם 28 הגדרות אורך במרווחים מדויקים של 1 מ"מ. שלושה מסרקים מתכווננים, הנעים בין 2 מ"מ ל-28 מ"מ, מספקים שליטה מלאה לכל סגנון, בעוד שהסרת המסרק מאפשרת קיצוץ נקי של 0.5 מ"מ. טיפוח מותאם אישית ובטוח – עכשיו זה פשוט יותר מתמיד.

דיוק מרבי עם ביצועים לאורך זמן

דיוק מרבי עם ביצועים לאורך זמן

בצעו חיתוך מושלם בעזרת להבי פלדה בעלי השחזה עצמית באורך 41 מ"מ, שנוצרו במיוחד לביצועים ארוכי טווח

לקיצוץ אחיד ונוח בבית

לקיצוץ אחיד ונוח בבית

תיהנו מתספורת חלקה מתחילתה ועד סופה. מסרק הקיצוץ והזרימה נועד לשמור על תנועת השיער ולמנוע חסימות, כך שמכונת התספורת תוכל לנוע בצורה חלקה וללא מאמץ. כך תוכל לשמור על שליטה עקבית ולהשיג את הסגנון הרצוי ללא הפרעות.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה