התאימו אישית את המראה שלכם עם 28 אורכים מתכווננים

צרו את הסגנון שלכם עם 28 הגדרות אורך במרווחים מדויקים של 1 מ"מ. שלושה מסרקים מתכווננים, הנעים בין 2 מ"מ ל-28 מ"מ, מספקים שליטה מלאה לכל סגנון, בעוד שהסרת המסרק מאפשרת קיצוץ נקי של 0.5 מ"מ. טיפוח מותאם אישית ובטוח – עכשיו זה פשוט יותר מתמיד.