60 הגדרות אורך מובנות עם לחצנים ממונעים

השתמש בלחצני הבקרה כדי לבחור במדויק ולנעול את האורך הרצוי לך, עם יותר מ-60 הגדרות אורך. השתמש במסרק כדי לקצץ במרווחים של 0.2 בדיוק בין 1 מ"מ ל-7 מ"מ, ובקפיצות של 1 מ"מ בין 7 מ"מ ל-42 מ"מ. לחלופין, תוכל להשתמש בו ללא המסרק לקיצוץ קרוב בגובה 0.5 מ"מ.