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  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
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  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
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  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
  • התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך

הופסק

Hairclipper series 9000מכונת תספורת ניתנת לשטיפה

HC9420/15

התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך
מכונת התספורת מסדרה 9000 של פיליפס מבטיחה תספורת מושלמת בהתאמה אישית. 400 הגדרות אורך ולהבי טיטניום מעניקים לך את הדיוק והשליטה האולטימטיביים ומאפשרים לך להשיג גימור מושלם בהתאמה אישית לצפיפות השיער שלך.
הצג את כל היתרונות

The world's most preferred electric male grooming brand1

עם מסרקים ממונעים

התספורת המושלמת, בהתאמה אישית בשבילך

  • להבי מתכת עם השחזה עצמית

  • 60 הגדרות ארוך מתכוונן

  • 120 דקות של שימוש אלחוטי/שעת טעינה

  • עד 5 שנות אחריות

60 הגדרות אורך מובנות עם לחצנים ממונעים

60 הגדרות אורך מובנות עם לחצנים ממונעים

השתמש בלחצני הבקרה כדי לבחור במדויק ולנעול את האורך הרצוי לך, עם יותר מ-60 הגדרות אורך. השתמש במסרק כדי לקצץ במרווחים של 0.2 בדיוק בין 1 מ"מ ל-7 מ"מ, ובקפיצות של 1 מ"מ בין 7 מ"מ ל-42 מ"מ. לחלופין, תוכל להשתמש בו ללא המסרק לקיצוץ קרוב בגובה 0.5 מ"מ.

נשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשימון

נשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשימון

הלהבים בעלי ההשחזה העצמית מתוכננים להחזיק מעמד לאורך זמן. גם לאחר 5 שנים הם קוצצים באותה רמת דיוק כמו בשימוש הראשון.

חיישן PowerAdapt מספק חוויית תספורת בהתאמה אישית

חיישן PowerAdapt מספק חוויית תספורת בהתאמה אישית

תספורת אחידה, בהתאמה אישית בשבילך. חיישן PowerAdapt מתאים את המנוע באופן אוטומטי לצפיפות השיער הייחודית שלך, ומספק בדיוק את עוצמת החיתוך הנכונה בכל אורך.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 