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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
HC9420/15
להבי מתכת עם השחזה עצמית
60 הגדרות ארוך מתכוונן
120 דקות של שימוש אלחוטי/שעת טעינה
עד 5 שנות אחריות
השתמש בלחצני הבקרה כדי לבחור במדויק ולנעול את האורך הרצוי לך, עם יותר מ-60 הגדרות אורך. השתמש במסרק כדי לקצץ במרווחים של 0.2 בדיוק בין 1 מ"מ ל-7 מ"מ, ובקפיצות של 1 מ"מ בין 7 מ"מ ל-42 מ"מ. לחלופין, תוכל להשתמש בו ללא המסרק לקיצוץ קרוב בגובה 0.5 מ"מ.
הלהבים בעלי ההשחזה העצמית מתוכננים להחזיק מעמד לאורך זמן. גם לאחר 5 שנים הם קוצצים באותה רמת דיוק כמו בשימוש הראשון.
תספורת אחידה, בהתאמה אישית בשבילך. חיישן PowerAdapt מתאים את המנוע באופן אוטומטי לצפיפות השיער הייחודית שלך, ומספק בדיוק את עוצמת החיתוך הנכונה בכל אורך.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024