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  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא
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  • חופש עיצובי מלא
  • חופש עיצובי מלא

חדש

Hair Clipperסדרה 9000

HC9722/15

חופש עיצובי מלא

תיהנו מחוויית תספורת מדויקת ובטוחה עם 28 הגדרות אורך ולהבי טיטניום בעלי השחזה עצמית. צרו דירוגים חלקים באמצעות כלי הדירוג המדויקים של, וקבלו שליטה מקצועית בבית עם ערכת אביזרי התספורת הרב-תכליתית של Philips.

הצג את כל היתרונות

The world's most preferred electric male grooming brand1

קיצוץ מדויק, דירוג קל וטיפוח חלק

חופש עיצובי מלא

  • להבי טיטניום בעלי השחזה עצמית

  • 28 הגדרות אורך מובנות

  • חיישן PowerAdapt

  • קיצוץ וזרימה

התאימו אישית את המראה שלכם עם 28 אורכים מתכווננים

התאימו אישית את המראה שלכם עם 28 אורכים מתכווננים

צרו את הסגנון שלכם עם 28 הגדרות אורך במרווחים מדויקים של 1 מ"מ. שלושה מסרקים מתכווננים, הנעים בין 2 מ"מ ל-28 מ"מ, מספקים שליטה מלאה לכל סגנון, בעוד שהסרת המסרק מאפשרת קיצוץ נקי של 0.5 מ"מ. טיפוח מותאם אישית ובטוח – עכשיו זה פשוט יותר מתמיד.

דיוק מרבי עם ביצועים לאורך זמן

דיוק מרבי עם ביצועים לאורך זמן

להבי הטיטניום בעלי ההשחזה העצמית נשארים חדים בכל שימוש, ומבטיחים תוצאות עקביות ואמינות. עם מכונת התספורת הזו, תוכלו ליהנות מתספורת חלקה וקלה, שתשמור על המראה שלכם מוגדר ובלתי מתפשר.

הערכה כוללת 4 כלים חיוניים לעיצוב נוח

הערכה כוללת 4 כלים חיוניים לעיצוב נוח

ערכת אביזרי התספורת, הכוללת 4 פריטים, מספקת את כל מה שצריך כדי לבצע תספורות ביתיות בביטחון מלא. עם מספריים, מסרק, סינר תספורת וקליפסים לשיער.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. בהשוואה למעצב שיער מקצועי.

  2. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה.