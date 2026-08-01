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חדש
HC9722/15
חופש עיצובי מלא
תיהנו מחוויית תספורת מדויקת ובטוחה עם 28 הגדרות אורך ולהבי טיטניום בעלי השחזה עצמית. צרו דירוגים חלקים באמצעות כלי הדירוג המדויקים של, וקבלו שליטה מקצועית בבית עם ערכת אביזרי התספורת הרב-תכליתית של Philips.
להבי טיטניום בעלי השחזה עצמית
28 הגדרות אורך מובנות
חיישן PowerAdapt
קיצוץ וזרימה
צרו את הסגנון שלכם עם 28 הגדרות אורך במרווחים מדויקים של 1 מ"מ. שלושה מסרקים מתכווננים, הנעים בין 2 מ"מ ל-28 מ"מ, מספקים שליטה מלאה לכל סגנון, בעוד שהסרת המסרק מאפשרת קיצוץ נקי של 0.5 מ"מ. טיפוח מותאם אישית ובטוח – עכשיו זה פשוט יותר מתמיד.
להבי הטיטניום בעלי ההשחזה העצמית נשארים חדים בכל שימוש, ומבטיחים תוצאות עקביות ואמינות. עם מכונת התספורת הזו, תוכלו ליהנות מתספורת חלקה וקלה, שתשמור על המראה שלכם מוגדר ובלתי מתפשר.
ערכת אביזרי התספורת, הכוללת 4 פריטים, מספקת את כל מה שצריך כדי לבצע תספורות ביתיות בביטחון מלא. עם מספריים, מסרק, סינר תספורת וקליפסים לשיער.
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
בהשוואה למעצב שיער מקצועי.
לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה.