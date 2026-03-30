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  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת

מהדורת המודעות הסביבתיתטוסטר מסדרת 5000

HD2640/10

4 פרסים

ארוחת בוקר משופרת
הכן את הטוסט שלך בדיוק כמו שאתה אוהב אותו בכל בוקר. מעוצב לקיימות עם 100% פלסטיק מתוצרת טבעית², כדי להפחית את טביעת הרגל של הפחמן הדו-חמצני בשיעור של 14%¹ בתהליך הייצור, לעשיית צעד קטן לעתיד ירוק יותר.
הצג את כל היתרונות

עם טוסטר Eco Conscious Edition של פיליפס

ארוחת בוקר משופרת

  • 100% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים²

  • 8 רמות השחמה

  • דגם קומפקטי ל-2 פרוסות

  • גימור מט לבן משי

הכן את הטוסט שלך בדיוק כמו שאתה אוהב אותו בכל בוקר

הכן את הטוסט שלך בדיוק כמו שאתה אוהב אותו בכל בוקר

טוסטר קומפקטי ל-2 פרוסות עם מתח של 830 ואט, מאפשר לך ליהנות מהטוסט שלך בדיוק כמו שאתה אוהב אותו בכל בוקר.

עיצוב לקיימות עבור עתיד ירוק יותר

עיצוב לקיימות בשימוש ב-100% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים² כדי להפחית את טביעת הרגל של הפחמן הדו-חמצני שלו ב-14%¹ בתהליך הייצור. לחומר פורץ הדרך הזה תהיה השפעה גדולה על המטבח שלך והוא יתרום לתוצאה חיובית יותר עבור הסביבה.

מחזיק לחמניות מובנה לחימום לחמניות ומאפים

מחזיק לחמניות מובנה לחימום לחמניות ומאפים

הודות למחזיק הלחמניות המובנה, תוכל ליהנות מהלחמניות ומהמאפים החמים המועדפים עליך בנפרד מהטוסט שלך.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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הסתייגויות

  1. ¹החישוב מבוסס על הייצור של אותו המוצר בשימוש בפלסטיק ביולוגי לעומת 100% פלסטיק בתולי (או פולי-פרופילן בתולי)

  2. ²הגוף עשוי מ-100% פלסטיק פולי-פרופילן (PP) ממקורות מבוססי משאבים ביולוגיים מוסמכים, על בסיס איזון מסה (PP ביולוגי מהווה 94% מהסך הכולל של הפלסטיק).