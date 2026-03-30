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HD2640/10
100% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים²
8 רמות השחמה
דגם קומפקטי ל-2 פרוסות
גימור מט לבן משי
טוסטר קומפקטי ל-2 פרוסות עם מתח של 830 ואט, מאפשר לך ליהנות מהטוסט שלך בדיוק כמו שאתה אוהב אותו בכל בוקר.
עיצוב לקיימות בשימוש ב-100% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים² כדי להפחית את טביעת הרגל של הפחמן הדו-חמצני שלו ב-14%¹ בתהליך הייצור. לחומר פורץ הדרך הזה תהיה השפעה גדולה על המטבח שלך והוא יתרום לתוצאה חיובית יותר עבור הסביבה.
הודות למחזיק הלחמניות המובנה, תוכל ליהנות מהלחמניות ומהמאפים החמים המועדפים עליך בנפרד מהטוסט שלך.
פרסים
¹החישוב מבוסס על הייצור של אותו המוצר בשימוש בפלסטיק ביולוגי לעומת 100% פלסטיק בתולי (או פולי-פרופילן בתולי)
²הגוף עשוי מ-100% פלסטיק פולי-פרופילן (PP) ממקורות מבוססי משאבים ביולוגיים מוסמכים, על בסיס איזון מסה (PP ביולוגי מהווה 94% מהסך הכולל של הפלסטיק).