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  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה
  • הטעם הטהור של מזון מאודה

הופסק

קולקציה יומיתמכשיר אידוי

HD9125/90

הטעם הטהור של מזון מאודה

אדו באמצעות הגדרות מושלמות לכל ארוחה.

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עם מגביר ארומה

הטעם הטהור של מזון מאודה

  • 9 ליטר, ‎900W

  • טיימר ידני

  • מגביר ארומה, קערה למרק/אורז

  • פלסטיק, לבן/בז'

מגביר הארומה מוסיף טעם בעזרת עשבים ותבלינים

מגביר הארומה מוסיף טעם בעזרת עשבים ותבלינים

מגביר הארומה הייחודי במכשיר האידוי של Philips מוסיף ניחוח מענג של עשבי תבלין ותבלינים ומוסיף עוד יותר טעם לארוחה שלכם. פשוט הכניסו את עשבי התבלין והתבלינים הרצויים לתוך הבוסטר והניחו לאדים לעשות את השאר. החום מהאדים משחרר ניחוחות עדינים מעשבי התבלין ואלה חודרים באופן יסודי למזון ומעניקים לו טעמים מדהימים.

אידוי בריא, שמשאיר את החומרים המזינים באוכל

אידוי בריא, שמשאיר את החומרים המזינים באוכל

טיימר לקביעת זמן בישול לדגים, ירקות, אורז ועוד

מפרט טכני

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