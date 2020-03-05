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הופסק
HD9125/90
הטעם הטהור של מזון מאודה
אדו באמצעות הגדרות מושלמות לכל ארוחה.
9 ליטר, 900W
טיימר ידני
מגביר ארומה, קערה למרק/אורז
פלסטיק, לבן/בז'
מגביר הארומה הייחודי במכשיר האידוי של Philips מוסיף ניחוח מענג של עשבי תבלין ותבלינים ומוסיף עוד יותר טעם לארוחה שלכם. פשוט הכניסו את עשבי התבלין והתבלינים הרצויים לתוך הבוסטר והניחו לאדים לעשות את השאר. החום מהאדים משחרר ניחוחות עדינים מעשבי התבלין ואלה חודרים באופן יסודי למזון ומעניקים לו טעמים מדהימים.