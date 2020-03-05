מגביר הארומה מוסיף טעם בעזרת עשבים ותבלינים

מגביר הארומה הייחודי במכשיר האידוי של Philips מוסיף ניחוח מענג של עשבי תבלין ותבלינים ומוסיף עוד יותר טעם לארוחה שלכם. פשוט הכניסו את עשבי התבלין והתבלינים הרצויים לתוך הבוסטר והניחו לאדים לעשות את השאר. החום מהאדים משחרר ניחוחות עדינים מעשבי התבלין ואלה חודרים באופן יסודי למזון ומעניקים לו טעמים מדהימים.