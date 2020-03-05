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  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
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  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
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  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
  • הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה

הופסק

Avance Collectionמכשיר אידוי

HD9190/30

הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה
תוכנית השף של מכשיר האידוי של פיליפס מבשלת את האוכל שלכם בשילובי זמן וטמפרטורה מושלמים - מירקות ירוקים בהירים ועד דגים עם המרקם החלק ביותר. לחלופין, בחרו בתוכנית ארוחה והכינו ארוחה מלאה המבושלת בזמני הבישול הנכונים.
הצג את כל היתרונות

בשלו בשילובי זמן וטמפרטורה מושלמים

הטעם הטהור ביותר של מזון מאודה

  • 9 ליטר, 2000W

  • טיימר דיגיטלי, חימום טורבו

  • מחדיר ארומה, תוכניות בישול - ארוחה ושף

  • מתכת, נירוסטה

תוכנית ארוחה קובעת את זמן הבישול המושלם

תוכנית ארוחה מאפשרת לקבוע זמן בישול מתאים לכל מאכל בנפרד. הארוחה כולה בבישול מושלם והכל מוכן באותו זמן.

תוכנית השף קובעת את טמפרטורת וזמן הבישול המושלמים

בחרו את תוכנית השף ומכשיר האידוי יבשל את האוכל בשילוב מושלם של טמפרטורה וזמן – לירקות, דגים, תפוחי אדמה ואורז.

מגביר הארומה מוסיף טעם בעזרת עשבים ותבלינים

מגביר הארומה מוסיף טעם בעזרת עשבים ותבלינים

מגביר הארומה הייחודי במכשיר האידוי של Philips מוסיף ניחוח מענג של עשבי תבלין ותבלינים ומוסיף עוד יותר טעם לארוחה שלכם. פשוט הכניסו את עשבי התבלין והתבלינים הרצויים לתוך הבוסטר והניחו לאדים לעשות את השאר. החום מהאדים משחרר ניחוחות עדינים מעשבי התבלין ואלה חודרים באופן יסודי למזון ומעניקים לו טעמים מדהימים.

מפרט טכני

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