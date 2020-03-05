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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
HD9190/30
9 ליטר, 2000W
טיימר דיגיטלי, חימום טורבו
מחדיר ארומה, תוכניות בישול - ארוחה ושף
מתכת, נירוסטה
תוכנית ארוחה מאפשרת לקבוע זמן בישול מתאים לכל מאכל בנפרד. הארוחה כולה בבישול מושלם והכל מוכן באותו זמן.
בחרו את תוכנית השף ומכשיר האידוי יבשל את האוכל בשילוב מושלם של טמפרטורה וזמן – לירקות, דגים, תפוחי אדמה ואורז.
מגביר הארומה הייחודי במכשיר האידוי של Philips מוסיף ניחוח מענג של עשבי תבלין ותבלינים ומוסיף עוד יותר טעם לארוחה שלכם. פשוט הכניסו את עשבי התבלין והתבלינים הרצויים לתוך הבוסטר והניחו לאדים לעשות את השאר. החום מהאדים משחרר ניחוחות עדינים מעשבי התבלין ואלה חודרים באופן יסודי למזון ומעניקים לו טעמים מדהימים.