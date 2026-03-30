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  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
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  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
  • צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*

הופסק

EssentialAirfry XL

HD9260/90

צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*
אוויר הוא השמן החדש. פיליפס Airfry הוא היחיד שמצויד בטכנולוגיית Rapid Air המתקדמת, אשר מאפשרת לטגן עם כמות קטנה מאד של שמן או ללא שמן כלל, ועד 90% פחות שומן. תהנה ממרקם פריך יותר בזכות טכנולוגיית Rapid Air המזרימה אוויר חם במהירות גבוהה פי 7.
הצג את כל היתרונות

זרם אוויר מהיר פי 7 לקבלת מרקם פריך יותר*

צ'יפס טעים ופריך, עד ‎90% פחות שומן!*

  • טכנולוגיית Rapid Air

  • 1.2 ק"ג, 5 מנות

  • שחור

ה-Airfry המקורי עם זרם אוויר מהיר פי 7*

ה-Airfry המקורי עם זרם אוויר מהיר פי 7*

פיליפס Airfry משלב עיצוב 'starfish' המאפשר הזרמה מהירה של אוויר בחום גבוה, כך שהחום יתפזר בצורה מיטבית. שילוב ייחודי זה מאפשר ל-Airfry לבשל מגוון מאכלים טעימים ופריכים, בתוספת מעט שמן או ללא שמן כלל.

קיבולת בישול של ‏1.2 ק"ג, גודל XL

קיבולת בישול של ‏1.2 ק"ג, גודל XL

פיליפס Airfryer XL תוכנן מתוך מחשבה על המשפחה שלכם. הסל בקיבולת של 7 ליטרים מתאים למגוון ארוחות. בשלו עד 5 מנות או 1.2 ק"ג של מטוגנים בו-זמנית למשפחה וחברים.

הגדרת בישול נוחה של "שמור את הארוחה המועדפת עליך"

הגדרת בישול נוחה של "שמור את הארוחה המועדפת עליך"

לכולנו יש את המנות המועדפות עלינו. בין אם זו ארוחת בוקר חמה או ארוחת ערב משפחתית מועדפת, בעזרת Airfry XL של פיליפס קל לשמור את הארוחה המועדפת עליכם עם הזמן והטמפרטורה המושלמים לבישול ללא לחץ.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בהשוואה למטוגנים ולעוף בתנור רגיל

  2. טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס מגדילה את מהירות זרימת האוויר בסל פי 7, בהשוואה למהירות זרימת האוויר ב-Viva Airfry של פיליפס עם תחתית שטוחה

  3. בהשוואה למטוגנים טריים שטוגנו בסיר טיגון רגיל של פיליפס