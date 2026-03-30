הגדרת בישול נוחה של "שמור את הארוחה המועדפת עליך"

לכולנו יש את המנות המועדפות עלינו. בין אם זו ארוחת בוקר חמה או ארוחת ערב משפחתית מועדפת, בעזרת Airfry XL של פיליפס קל לשמור את הארוחה המועדפת עליכם עם הזמן והטמפרטורה המושלמים לבישול ללא לחץ.