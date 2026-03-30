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הופסק
HD9260/90
טכנולוגיית Rapid Air
1.2 ק"ג, 5 מנות
שחור
פיליפס Airfry משלב עיצוב 'starfish' המאפשר הזרמה מהירה של אוויר בחום גבוה, כך שהחום יתפזר בצורה מיטבית. שילוב ייחודי זה מאפשר ל-Airfry לבשל מגוון מאכלים טעימים ופריכים, בתוספת מעט שמן או ללא שמן כלל.
פיליפס Airfryer XL תוכנן מתוך מחשבה על המשפחה שלכם. הסל בקיבולת של 7 ליטרים מתאים למגוון ארוחות. בשלו עד 5 מנות או 1.2 ק"ג של מטוגנים בו-זמנית למשפחה וחברים.
לכולנו יש את המנות המועדפות עלינו. בין אם זו ארוחת בוקר חמה או ארוחת ערב משפחתית מועדפת, בעזרת Airfry XL של פיליפס קל לשמור את הארוחה המועדפת עליכם עם הזמן והטמפרטורה המושלמים לבישול ללא לחץ.
בהשוואה למטוגנים ולעוף בתנור רגיל
טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס מגדילה את מהירות זרימת האוויר בסל פי 7, בהשוואה למהירות זרימת האוויר ב-Viva Airfry של פיליפס עם תחתית שטוחה
בהשוואה למטוגנים טריים שטוגנו בסיר טיגון רגיל של פיליפס