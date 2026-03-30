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אחריות לשנתיים
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HD9280/90
טכנולוגיית Rapid Air
1.2 ק"ג, 6.2 ליטר
שחור
מחובר
רק לבחור מתכון, להכניס את האוכל ל-Airfryer ולעקוב אחר התקדמות הבישול – מהספה הנוחה. כשהאוכל מוכן, נשלחת התראה.
טכנולוגיית Rapid Air, בעיצוב כוכב הים הייחודי שלה, מסחררת אוויר חם כדי ליצור מאכלים טעימים במרקם פריך מבחוץ ורך מבפנים, בתוספת מעט שמן או בלעדיו.
מכשיר Airfryer מבית פיליפס משתמש באוויר חם כדי להכין את המאכלים האהובים עליך במרקם פריך ומושלם, עם עד 90% פחות שומן.*
מספר המתכונים עשוי להשתנות ממדינה למדינה
בהשוואה לתכולת השומן של עוף שהוכן לעומת טיגון בשמן עמוק וטיגון בווק
בהשוואה לצ'יפס טרי שהוכן בסיר טיגון רגיל של פיליפס
האחוזים הממוצעים מבוססים על מדידות מעבדה פנימיות עם מוצרים מדגמי HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880