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  • בריא. טעים. וכעת מחובר.
  • בריא. טעים. וכעת מחובר.
  • בריא. טעים. וכעת מחובר.
  • בריא. טעים. וכעת מחובר.
  • בריא. טעים. וכעת מחובר.
  • בריא. טעים. וכעת מחובר.
  • בריא. טעים. וכעת מחובר.
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5000 Series ConnectedAirfryer 5000 סדרה XL

HD9280/90

בריא. טעים. וכעת מחובר.
בחר/י מתוך מאות* ארוחות טעימות לפי העדפתך. קשר/י לאפליקציית HomeID , בחר מתכון ושלח אותו ל-Airfrier. אפשר להשגיח על הארוחה בנוחות מהספה, והאפליקציה תודיע לך ברגע שהארוחה מוכנה!
הצג את כל היתרונות

להתחבר ל-HomeID לחוויית הבישול הטובה ביותר

בריא. טעים. וכעת מחובר.

  • טכנולוגיית Rapid Air

  • 1.2 ק"ג, 6.2 ליטר

  • שחור

  • מחובר

עקוב אחר הבישול מהטלפון או מהטאבלט

רק לבחור מתכון, להכניס את האוכל ל-Airfryer ולעקוב אחר התקדמות הבישול – מהספה הנוחה. כשהאוכל מוכן, נשלחת התראה.

טיגון בריא עם טכנולוגיית Rapid Air

טיגון בריא עם טכנולוגיית Rapid Air

טכנולוגיית Rapid Air, בעיצוב כוכב הים הייחודי שלה, מסחררת אוויר חם כדי ליצור מאכלים טעימים במרקם פריך מבחוץ ורך מבפנים, בתוספת מעט שמן או בלעדיו.

טיגון עם עד 90% פחות שומן*

טיגון עם עד 90% פחות שומן*

מכשיר Airfryer מבית פיליפס משתמש באוויר חם כדי להכין את המאכלים האהובים עליך במרקם פריך ומושלם, עם עד 90% פחות שומן.*

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מספר המתכונים עשוי להשתנות ממדינה למדינה

  2. בהשוואה לתכולת השומן של עוף שהוכן לעומת טיגון בשמן עמוק וטיגון בווק

  3. בהשוואה לצ'יפס טרי שהוכן בסיר טיגון רגיל של פיליפס

  4. האחוזים הממוצעים מבוססים על מדידות מעבדה פנימיות עם מוצרים מדגמי HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880