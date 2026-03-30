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  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת
  • ארוחת בוקר משופרת

מהדורת המודעות הסביבתיתקומקום מסדרת 5000

HD9365/10

4 פרסים

ארוחת בוקר משופרת
קבל את משקה הבוקר המועדף עליך במהירות ובקלות בכל בוקר. מעוצב לקיימות עם 100% פלסטיק מתוצרת טבעית², כדי להפחית את טביעת הרגל של הפחמן הדו-חמצני בשיעור של 25%¹ בתהליך הייצור, ותכונות יעילות באנרגיה לעשיית צעד קטן לעתיד ירוק יותר.
הצג את כל היתרונות

עם קומקום Eco Conscious Edition של פיליפס

ארוחת בוקר משופרת

  • 100% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים²

  • קיבולת 1.7 ליטר

  • מחווני כוס ומפלס מים קלים לקריאה

  • גימור מט לבן משי

עם מתח של 2200 ואט תוכל להכין משקה חם באפס זמן

קבל את משקה הבוקר המועדף עליך במהירות ובקלות בכל יום עם הקומקום רב העוצמה הזה.

עיצוב לקיימות עבור עתיד ירוק יותר

עיצוב לקיימות בשימוש ב-100% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים² כדי להפחית את טביעת הרגל של הפחמן הדו-חמצני שלו ב-25%¹ בתהליך הייצור. לחומר פורץ הדרך הזה תהיה השפעה גדולה על המטבח שלך והוא יתרום לתוצאה חיובית יותר עבור הסביבה.

חסוך עד 46% אנרגיה באמצעות מחווני הכוסות

חסוך עד 46% אנרגיה באמצעות מחווני הכוסות

מחווני מפלס המים השימושיים, כולל מחוון לכוס אחת, מוודאים שתרתיח רק את כמות המים שאתה צריך, דבר שחוסך גם באנרגיה (כוס מים אחת של 250 מ"ל לעומת 1 ליטר) וגם במים ועוזר לתרום לסביבה טובה יותר.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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הסתייגויות

  1. ¹החישוב מבוסס על הייצור של אותו המוצר בשימוש בפלסטיק ביולוגי לעומת 100% פלסטיק בתולי (או פולי-פרופילן בתולי)

  2. ²הגוף עשוי מ-100% פלסטיק פולי-פרופילן (PP) ממקורות מבוססי משאבים ביולוגיים מוסמכים, על בסיס איזון מסה (PP ביולוגי מהווה 84% מהסך הכולל של הפלסטיק).