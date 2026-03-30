ארוחת בוקר משופרת

קבל את משקה הבוקר המועדף עליך במהירות ובקלות בכל בוקר. מעוצב לקיימות עם 100% פלסטיק מתוצרת טבעית², כדי להפחית את טביעת הרגל של הפחמן הדו-חמצני בשיעור של 25%¹ בתהליך הייצור, ותכונות יעילות באנרגיה לעשיית צעד קטן לעתיד ירוק יותר.