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HD9365/10
100% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים²
קיבולת 1.7 ליטר
מחווני כוס ומפלס מים קלים לקריאה
גימור מט לבן משי
קבל את משקה הבוקר המועדף עליך במהירות ובקלות בכל יום עם הקומקום רב העוצמה הזה.
עיצוב לקיימות בשימוש ב-100% פלסטיק מבוסס משאבים ביולוגיים² כדי להפחית את טביעת הרגל של הפחמן הדו-חמצני שלו ב-25%¹ בתהליך הייצור. לחומר פורץ הדרך הזה תהיה השפעה גדולה על המטבח שלך והוא יתרום לתוצאה חיובית יותר עבור הסביבה.
מחווני מפלס המים השימושיים, כולל מחוון לכוס אחת, מוודאים שתרתיח רק את כמות המים שאתה צריך, דבר שחוסך גם באנרגיה (כוס מים אחת של 250 מ"ל לעומת 1 ליטר) וגם במים ועוזר לתרום לסביבה טובה יותר.
פרסים
¹החישוב מבוסס על הייצור של אותו המוצר בשימוש בפלסטיק ביולוגי לעומת 100% פלסטיק בתולי (או פולי-פרופילן בתולי)
²הגוף עשוי מ-100% פלסטיק פולי-פרופילן (PP) ממקורות מבוססי משאבים ביולוגיים מוסמכים, על בסיס איזון מסה (PP ביולוגי מהווה 84% מהסך הכולל של הפלסטיק).