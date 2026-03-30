מקסימום טעם, מינימום שומן

מכשיר ה-Airfryer XXL של פיליפס משתמש באוויר חם כדי לטגן את המזונות האהובים עליכם, עם מעט מאד שמן או ללא שמן כלל. טכנולוגיה חדישה לסילוק השומן נועדה למצות וללכוד שומן מהמזון – דרך בריאה יותר לטגן עבורך ועבור המשפחה.