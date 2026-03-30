מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן
  • מקסימום טעם, מינימום שומן

הופסק

PremiumAirfry XXL

HD9650/90

מקסימום טעם, מינימום שומן
מכשיר ה-Airfryer XXL של פיליפס משתמש באוויר חם כדי לטגן את המזונות האהובים עליכם, עם מעט מאד שמן או ללא שמן כלל. טכנולוגיה חדישה לסילוק השומן נועדה למצות וללכוד שומן מהמזון – דרך בריאה יותר לטגן עבורך ועבור המשפחה.
הצג את כל היתרונות

טעם פריך, מפחית שומן שאחרים משאירים*

מקסימום טעם, מינימום שומן

  • טכנולוגיה להסרת שומן

  • טכנולוגיית Rapid Air

  • שחור, 1.4 ק"ג

טכנולוגיה להסרת שומן מפרידה ולוכדת שומן עודף

טכנולוגיה להסרת שומן מפרידה ולוכדת שומן עודף

לאכול מנות בריאות יותר עם עודפי שומן שהוסרו. Airfry של פיליפס מגיע עם טכנולוגיה להסרת שומן שמפרידה ולוכדת שומן עודף. תיהנה מאוכל טעים במרקם פריך מבחוץ ורך בפנים עם מקסימום טעם ומינימום שומן.

ארוחות משפחתיות בגודל XXL ‏או 1.4 ק"ג של מטוגנים

ארוחות משפחתיות בגודל XXL ‏או 1.4 ק"ג של מטוגנים

כן, תוכלו לבשל ארוחות משפחתיות ב-Airfry XXL החדש. הקיבולת הגדולה שלו הופכת בישול של ארוחה מלאה וטעימה לפעולה קלה. תוכלו לבשל עוף שלם או אפילו עד 1.4 ק"ג של מטוגנים כדי להשביע משפחה רעבה או חברים. הגש עד שש מנות בסיר בעל קיבולת של 7.3 ליטרים.

מצב 'שמירה במצב חם' לקבלת זמן הגשה גמיש

מצב 'שמירה במצב חם' לקבלת זמן הגשה גמיש

בעזרת המצב השימושי 'שמירה על חום', תוכלו ליהנות מהארוחה שלכם כשאתם מוכנים . הוא ישמור על המזון חם ובטמפרטורה האידיאלית למשך עד 30 דקות.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בהשוואה לתכולת השומן של עוף וחזיר לעומת סיר לטיגון עמוק ו-ווק לטיגון

  2. טכנולוגיית Rapid Air מגדילה את מהירות זרימת האוויר בסל פי 7, בהשוואה למהירות זרימת האוויר ב-Viva Airfry של פיליפס עם תחתית שטוחה

  3. בהשוואה לצ'יפס טרי שהוכן בסיר טיגון רגיל של פיליפס

  4. עלות אנרגיה של בישול חזה עוף אחד (AF ב-160°C ללא חימום מראש) או פילה סלמון (200C, ללא חימום מראש) לעומת שימוש בתנור בסיווג Class A. אחוז ממוצע מבוסס על מדידת מעבדה פנימית עם מוצרים HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. התוצאות עשויות להשתנות בהתאם למוצר.