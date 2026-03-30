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הופסק
HD9650/90
טכנולוגיה להסרת שומן
טכנולוגיית Rapid Air
שחור, 1.4 ק"ג
לאכול מנות בריאות יותר עם עודפי שומן שהוסרו. Airfry של פיליפס מגיע עם טכנולוגיה להסרת שומן שמפרידה ולוכדת שומן עודף. תיהנה מאוכל טעים במרקם פריך מבחוץ ורך בפנים עם מקסימום טעם ומינימום שומן.
כן, תוכלו לבשל ארוחות משפחתיות ב-Airfry XXL החדש. הקיבולת הגדולה שלו הופכת בישול של ארוחה מלאה וטעימה לפעולה קלה. תוכלו לבשל עוף שלם או אפילו עד 1.4 ק"ג של מטוגנים כדי להשביע משפחה רעבה או חברים. הגש עד שש מנות בסיר בעל קיבולת של 7.3 ליטרים.
בעזרת המצב השימושי 'שמירה על חום', תוכלו ליהנות מהארוחה שלכם כשאתם מוכנים . הוא ישמור על המזון חם ובטמפרטורה האידיאלית למשך עד 30 דקות.
בהשוואה לתכולת השומן של עוף וחזיר לעומת סיר לטיגון עמוק ו-ווק לטיגון
טכנולוגיית Rapid Air מגדילה את מהירות זרימת האוויר בסל פי 7, בהשוואה למהירות זרימת האוויר ב-Viva Airfry של פיליפס עם תחתית שטוחה
בהשוואה לצ'יפס טרי שהוכן בסיר טיגון רגיל של פיליפס
עלות אנרגיה של בישול חזה עוף אחד (AF ב-160°C ללא חימום מראש) או פילה סלמון (200C, ללא חימום מראש) לעומת שימוש בתנור בסיווג Class A. אחוז ממוצע מבוסס על מדידת מעבדה פנימית עם מוצרים HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. התוצאות עשויות להשתנות בהתאם למוצר.