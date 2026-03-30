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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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HD9860/91
טכנולוגיית חישה חכמה
טכנולוגיה להסרת שומן
טכנולוגיית Rapid Air
שחור, נחושת, 1.4 ק"ג
השפים המקצועיים שלנו תכננו את תוכניות Smart Chef כך שהן יחשבו ויבשלו עבורך. צ'יפס טרי או קפוא, כרעי עוף או עוף שלם ואפילו דג שלם – בהקשה אחת בלבד, מכשיר ה-Airfryer XXL יחשוב ויבשל עבורך.
באפשרותך לשמור את המנה האהובה שלך ולהכין אותה בדיוק כמו שאתה אוהב, בכל פעם. מצב מנה אהובה יכין את האוכל בזמן ובטמפרטורה המושלמים לנוחות האולטימטיבית. ארוחת בוקר חמה וטעימה או המתכון המשפחתי האהוב, מושלם בכל פעם.
ליהנות ממזונות מטוגנים בריאים יותר במרקם פריך מבחוץ ורך מבפנים עם עד 90% פחות שומן*. מכשיר Airfryer XXL של פיליפס משתמש באוויר חם (במקום שמן) כדי לטגן מזון בתוספת מעט שמן או בלעדיה. טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס יוצרת זרם אוויר מהיר פי 7 כך שקל ליהנות מתוצאות פריכות יותר** ומטעם נפלא.
בהשוואה לצ'יפס טרי שהוכן בסיר טיגון רגיל של פיליפס
טכנולוגיית Rapid Air מגדילה את מהירות זרימת האוויר בסל פי 7, בהשוואה למהירות זרימת האוויר ב-Viva Airfry של פיליפס עם תחתית שטוחה
הסרת שומן משלושה שוקי עוף חיים, בבישול של 180°C במשך 24 דקות
עלות אנרגיה של בישול חזה עוף אחד (AF ב-160°C ללא חימום מראש) או פילה סלמון (200C, ללא חימום מראש) לעומת שימוש בתנור בסיווג Class A. אחוז ממוצע מבוסס על מדידת מעבדה פנימית עם מוצרים HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. התוצאות עשויות להשתנות בהתאם למוצר.