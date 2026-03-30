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  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.

PremiumAirfry XXL

HD9860/91

מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
Airferyer XXL החדש של פיליפס חושב ומבשל בשבילכם. עם טכנולוגיית חישה חכמה, ה-Airferer מכוון אוטומטית את הזמן והטמפרטורה בזמן הבישול, לבישול מנות בצורה מושלמת. בחרו ותיהנו מכל ביס!
הצג את כל היתרונות

תוצאות מושלמות בלחיצת כפתור

מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.

  • טכנולוגיית חישה חכמה

  • טכנולוגיה להסרת שומן

  • טכנולוגיית Rapid Air

  • שחור, נחושת, 1.4 ק"ג

תוכניות Smart Chef למנות פופולריות

תוכניות Smart Chef למנות פופולריות

השפים המקצועיים שלנו תכננו את תוכניות Smart Chef כך שהן יחשבו ויבשלו עבורך. צ'יפס טרי או קפוא, כרעי עוף או עוף שלם ואפילו דג שלם – בהקשה אחת בלבד, מכשיר ה-Airfryer XXL יחשוב ויבשל עבורך.

הגדרת בישול נוחה של "שמור את הארוחה המועדפת עליך"

הגדרת בישול נוחה של "שמור את הארוחה המועדפת עליך"

באפשרותך לשמור את המנה האהובה שלך ולהכין אותה בדיוק כמו שאתה אוהב, בכל פעם. מצב מנה אהובה יכין את האוכל בזמן ובטמפרטורה המושלמים לנוחות האולטימטיבית. ארוחת בוקר חמה וטעימה או המתכון המשפחתי האהוב, מושלם בכל פעם.

ה-Airfry המקורי עם זרם אוויר מהיר פי 7*

ה-Airfry המקורי עם זרם אוויר מהיר פי 7*

ליהנות ממזונות מטוגנים בריאים יותר במרקם פריך מבחוץ ורך מבפנים עם עד 90% פחות שומן*. מכשיר Airfryer XXL של פיליפס משתמש באוויר חם (במקום שמן) כדי לטגן מזון בתוספת מעט שמן או בלעדיה. טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס יוצרת זרם אוויר מהיר פי 7 כך שקל ליהנות מתוצאות פריכות יותר** ומטעם נפלא.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בהשוואה לצ'יפס טרי שהוכן בסיר טיגון רגיל של פיליפס

  2. טכנולוגיית Rapid Air מגדילה את מהירות זרימת האוויר בסל פי 7, בהשוואה למהירות זרימת האוויר ב-Viva Airfry של פיליפס עם תחתית שטוחה

  3. הסרת שומן משלושה שוקי עוף חיים, בבישול של 180°C במשך 24 דקות

  4. עלות אנרגיה של בישול חזה עוף אחד (AF ב-160°C ללא חימום מראש) או פילה סלמון (200C, ללא חימום מראש) לעומת שימוש בתנור בסיווג Class A. אחוז ממוצע מבוסס על מדידת מעבדה פנימית עם מוצרים HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. התוצאות עשויות להשתנות בהתאם למוצר.