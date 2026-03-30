ה-Airfry המקורי עם זרם אוויר מהיר פי 7*

ליהנות ממזונות מטוגנים בריאים יותר במרקם פריך מבחוץ ורך מבפנים עם עד 90% פחות שומן*. מכשיר Airfryer XXL של פיליפס משתמש באוויר חם (במקום שמן) כדי לטגן מזון בתוספת מעט שמן או בלעדיה. טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס יוצרת זרם אוויר מהיר פי 7 כך שקל ליהנות מתוצאות פריכות יותר** ומטעם נפלא.