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  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.

הופסק

PremiumAirfry XXL

HD9867/90

מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
Airferyer XXL החדש של פיליפס חושב ומבשל בשבילכם. עם טכנולוגיית חישה חכמה, ה-Airferer מכוון אוטומטית את הזמן והטמפרטורה בזמן הבישול, לבישול מנות בצורה מושלמת. בחרו ותיהנו מכל ביס!
הצג את כל היתרונות

תוצאות מושלמות בלחיצת כפתור

מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.

  • טכנולוגיית חישה חכמה

  • טכנולוגיה להסרת שומן

  • טכנולוגיית Rapid Air

  • שחור, נחושת, 1.4 ק"ג

אפליקציה אחת, מאות מתכונים

אפליקציה אחת, מאות מתכונים

זה הזמן לעבור מבישול Airfryer ברמה חובבנית לשימוש ב-Airfryer ברמת שף, עם אפליקציית HomeID ומכשיר Airfryer XXL של פיליפס. עיינו במאות מתכונים ונסו מגוון מנות חדשות ומרגשות.

ה-Airfry המקורי עם זרם אוויר מהיר פי 7*

ה-Airfry המקורי עם זרם אוויר מהיר פי 7*

ליהנות ממזונות מטוגנים בריאים יותר במרקם פריך מבחוץ ורך מבפנים עם עד 90% פחות שומן*. מכשיר Airfryer XXL של פיליפס משתמש באוויר חם (במקום שמן) כדי לטגן מזון בתוספת מעט שמן או בלעדיה. טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס יוצרת זרם אוויר מהיר פי 7 כך שקל ליהנות מתוצאות פריכות יותר** ומטעם נפלא.

רב תכליתי: לטגן, לאפות, לצלות, לקלות ואפילו לחמם מחדש!

רב תכליתי: לטגן, לאפות, לצלות, לקלות ואפילו לחמם מחדש!

אפשר ליצור ולהכין מאות מנות ב-Airfry. אפשר לטגן, לאפות, לצלות, לקלות ואפילו לחמם מחדש את האוכל. כל ביס טעים כמו הקודם בזכות זרם האוויר של פיליפס ועיצוב כוכב הים. ה-Airfry מבשל מזון בצורה אחידה בכל צדדיו לקבלת ארוחות מושלמות בכל פעם.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בהשוואה לצ'יפס טרי שהוכן בסיר טיגון רגיל של פיליפס

  2. טכנולוגיית Rapid Air מגדילה את מהירות זרימת האוויר בסל פי 7, בהשוואה למהירות זרימת האוויר ב-Viva Airfry של פיליפס עם תחתית שטוחה

  3. הסרת שומן משלושה שוקי עוף חיים, בבישול של 180°C במשך 24 דקות

  4. עלות אנרגיה של בישול חזה עוף אחד (AF ב-160°C ללא חימום מראש) או פילה סלמון (200C, ללא חימום מראש) לעומת שימוש בתנור בסיווג Class A. אחוז ממוצע מבוסס על מדידת מעבדה פנימית עם מוצרים HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. התוצאות עשויות להשתנות בהתאם למוצר.