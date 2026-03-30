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הופסק
HD9867/90
טכנולוגיית חישה חכמה
טכנולוגיה להסרת שומן
טכנולוגיית Rapid Air
שחור, נחושת, 1.4 ק"ג
זה הזמן לעבור מבישול Airfryer ברמה חובבנית לשימוש ב-Airfryer ברמת שף, עם אפליקציית HomeID ומכשיר Airfryer XXL של פיליפס. עיינו במאות מתכונים ונסו מגוון מנות חדשות ומרגשות.
ליהנות ממזונות מטוגנים בריאים יותר במרקם פריך מבחוץ ורך מבפנים עם עד 90% פחות שומן*. מכשיר Airfryer XXL של פיליפס משתמש באוויר חם (במקום שמן) כדי לטגן מזון בתוספת מעט שמן או בלעדיה. טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס יוצרת זרם אוויר מהיר פי 7 כך שקל ליהנות מתוצאות פריכות יותר** ומטעם נפלא.
אפשר ליצור ולהכין מאות מנות ב-Airfry. אפשר לטגן, לאפות, לצלות, לקלות ואפילו לחמם מחדש את האוכל. כל ביס טעים כמו הקודם בזכות זרם האוויר של פיליפס ועיצוב כוכב הים. ה-Airfry מבשל מזון בצורה אחידה בכל צדדיו לקבלת ארוחות מושלמות בכל פעם.
בהשוואה לצ'יפס טרי שהוכן בסיר טיגון רגיל של פיליפס
טכנולוגיית Rapid Air מגדילה את מהירות זרימת האוויר בסל פי 7, בהשוואה למהירות זרימת האוויר ב-Viva Airfry של פיליפס עם תחתית שטוחה
הסרת שומן משלושה שוקי עוף חיים, בבישול של 180°C במשך 24 דקות
עלות אנרגיה של בישול חזה עוף אחד (AF ב-160°C ללא חימום מראש) או פילה סלמון (200C, ללא חימום מראש) לעומת שימוש בתנור בסיווג Class A. אחוז ממוצע מבוסס על מדידת מעבדה פנימית עם מוצרים HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. התוצאות עשויות להשתנות בהתאם למוצר.