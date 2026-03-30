ה-Airfry המקורי עם זרם אוויר מהיר פי 7***

פשוט ליהנות ממזונות מטוגנים בריאים יותר במרקם פריך מבחוץ ורך מבפנים עם עד 90% פחות שומן.** מכשיר Airfryer XXL של פיליפס משתמש באוויר חם (במקום שמן) כדי לטגן מזון עם מעט או בלי שמן בכלל. טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס יוצרת זרם אוויר מהיר פי 7, התוצאות מהנות ופריכות יותר*** והטעם נפלא.