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אחריות לשנתיים
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HD9870/20
טכנולוגיית חישה חכמה
טכנולוגיה להסרת שומן
טכנולוגיית Rapid Air
שמפניה לבנה, 1.4 ק"ג
השפים המקצועיים שלנו תכננו את תוכניות Smart Chef כך שהן יחשבו ויבשלו עבורך. בהקשה אחת בלבד, אפשר להכין צ'יפס טרי או קפוא, כרעי עוף או עוף שלם ואפילו דג שלם באמצעות ה-Airfryer XXL.
עכשיו אפשר לאכול מנות בריאות יותר על-ידי הסרת שומן עודף מהמזון. מכשיר XXL Airfryer של פיליפס משתמש בטכנולוגיית הסרת שומן שמפרידה את השומן העודף ומסירה אותו. אין כמו הטעם של עוף צלוי שלם עם עור פריך, בשר רך ועד 50% פחות שומן רווי*.
פשוט ליהנות ממזונות מטוגנים בריאים יותר במרקם פריך מבחוץ ורך מבפנים עם עד 90% פחות שומן.** מכשיר Airfryer XXL של פיליפס משתמש באוויר חם (במקום שמן) כדי לטגן מזון עם מעט או בלי שמן בכלל. טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס יוצרת זרם אוויר מהיר פי 7, התוצאות מהנות ופריכות יותר*** והטעם נפלא.
הסרת שומן משלושה שוקי עוף חיים, בבישול של 180°C במשך 24 דקות
בהשוואה לצ'יפס טרי שהוכן בסיר טיגון רגיל של פיליפס
טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס מגדילה את מהירות זרימת האוויר בסלסלה פי 7, בהשוואה למהירות זרימת האוויר ב-Viva Airfry של פיליפס עם תחתית שטוחה
הקיבולת בליטרים מתייחסת לנפח הכולל של התבנית
מספר המתכונים עשוי להשתנות ממדינה למדינה
עלות אנרגיה של בישול חזה עוף אחד (AF ב-160°C ללא חימום מראש) או פילה סלמון (200°C, ללא חימום מראש) לעומת שימוש בתנור בסיווג Class A. אחוז ממוצע מבוסס על מדידת מעבדה פנימית עם מוצרים HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. התוצאות עשויות להשתנות בהתאם למוצר.