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  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
  • מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.

PremiumAirfry XXL

HD9870/20

מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.
חכם יותר, קל יותר וטעים יותר. טכנולוגיה עם חישה חכמה שחושבת ומבשלת בשבילך. ה-Airfryer מתאים אוטומטית את הזמן והטמפרטורה בזמן הבישול, לבישול מנות בצורה מושלמת. לבחור ולהנות מכל ביס!
הצג את כל היתרונות

תוצאות מושלמות בלחיצת כפתור

מקסימום טעם, מינימום שומן. ללא מאמץ.

  • טכנולוגיית חישה חכמה

  • טכנולוגיה להסרת שומן

  • טכנולוגיית Rapid Air

  • שמפניה לבנה, 1.4 ק"ג

תוכניות Smart Chef למנות פופולריות

תוכניות Smart Chef למנות פופולריות

השפים המקצועיים שלנו תכננו את תוכניות Smart Chef כך שהן יחשבו ויבשלו עבורך. בהקשה אחת בלבד, אפשר להכין צ'יפס טרי או קפוא, כרעי עוף או עוף שלם ואפילו דג שלם באמצעות ה-Airfryer XXL.

טכנולוגיה להסרת שומן מפרידה ולוכדת שומן עודף

טכנולוגיה להסרת שומן מפרידה ולוכדת שומן עודף

עכשיו אפשר לאכול מנות בריאות יותר על-ידי הסרת שומן עודף מהמזון. מכשיר XXL Airfryer של פיליפס משתמש בטכנולוגיית הסרת שומן שמפרידה את השומן העודף ומסירה אותו. אין כמו הטעם של עוף צלוי שלם עם עור פריך, בשר רך ועד 50% פחות שומן רווי*.

ה-Airfry המקורי עם זרם אוויר מהיר פי 7***

ה-Airfry המקורי עם זרם אוויר מהיר פי 7***

פשוט ליהנות ממזונות מטוגנים בריאים יותר במרקם פריך מבחוץ ורך מבפנים עם עד 90% פחות שומן.** מכשיר Airfryer XXL של פיליפס משתמש באוויר חם (במקום שמן) כדי לטגן מזון עם מעט או בלי שמן בכלל. טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס יוצרת זרם אוויר מהיר פי 7, התוצאות מהנות ופריכות יותר*** והטעם נפלא.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. הסרת שומן משלושה שוקי עוף חיים, בבישול של 180°C במשך 24 דקות

  2. בהשוואה לצ'יפס טרי שהוכן בסיר טיגון רגיל של פיליפס

  3. טכנולוגיית Rapid Air של פיליפס מגדילה את מהירות זרימת האוויר בסלסלה פי 7, בהשוואה למהירות זרימת האוויר ב-Viva Airfry של פיליפס עם תחתית שטוחה

  4. הקיבולת בליטרים מתייחסת לנפח הכולל של התבנית

  5. מספר המתכונים עשוי להשתנות ממדינה למדינה

  6. עלות אנרגיה של בישול חזה עוף אחד (AF ב-160°C ללא חימום מראש) או פילה סלמון (200°C, ללא חימום מראש) לעומת שימוש בתנור בסיווג Class A. אחוז ממוצע מבוסס על מדידת מעבדה פנימית עם מוצרים HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. התוצאות עשויות להשתנות בהתאם למוצר.