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הופסק
HP6393/00
גוף ופנים
ראש הטרימינג לגוף אידיאלי לפעולות תחזוקה מהירות תוך כדי תנועה. הראש (26 מ"מ) מבטיח שימוש מהיר וקל על אזורי גוף קטנים (כמו בהונות, ברכיים).
ראש הטרימינג לפנים מעולה לפעולות תחזוקה מהירות תוך כדי תנועה. הראש (8 מ"מ) מבטיח יישום מהיר ומדויק בכל אזורי הפנים.
עם שני מסרקי טרימינג (2 מ"מ ו-4 מ"מ) כדי לעצב את הגבות לאורך המדויק הרצוי. פשוט חברי את המסרק אל ראש הטרימינג כדי לקבל תוצאה מדויקת ואחידה.