עור חלק בתנועה

הישאר חלק. בכל מקום, בכל זמן. הקוצץ החדש בתנועה של פיליפס הוא כלי טיפוח דיסקרטי שמקל על הסרה מהירה בתנועה אפילו של שיער הגוף והפנים העדין ביותר. הוא מסופק עם מברשת ניקוי לשיפור ההיגיינה.