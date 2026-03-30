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  • עור חלק בתנועה
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  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
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  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה
  • עור חלק בתנועה

הופסק

טרימר עט לתחזוקה שוטפת

HP6393/00

עור חלק בתנועה
הישאר חלק. בכל מקום, בכל זמן. הקוצץ החדש בתנועה של פיליפס הוא כלי טיפוח דיסקרטי שמקל על הסרה מהירה בתנועה אפילו של שיער הגוף והפנים העדין ביותר. הוא מסופק עם מברשת ניקוי לשיפור ההיגיינה.
הצג את כל היתרונות

קוצץ גוף ופנים לתחזוקה שוטפת מיידית

עור חלק בתנועה

  • גוף ופנים

ראש טרימינג של 26 מ"מ להסרה קלה של שיער גוף

ראש טרימינג של 26 מ"מ להסרה קלה של שיער גוף

ראש הטרימינג לגוף אידיאלי לפעולות תחזוקה מהירות תוך כדי תנועה. הראש (26 מ"מ) מבטיח שימוש מהיר וקל על אזורי גוף קטנים (כמו בהונות, ברכיים).

ראש טרימינג של 8 מ"מ להסרה קלה של שיער פנים

ראש טרימינג של 8 מ"מ להסרה קלה של שיער פנים

ראש הטרימינג לפנים מעולה לפעולות תחזוקה מהירות תוך כדי תנועה. הראש (8 מ"מ) מבטיח יישום מהיר ומדויק בכל אזורי הפנים.

מסרק גבות של 2 מ"מ ו-4 מ"מ לגבות אחידות

מסרק גבות של 2 מ"מ ו-4 מ"מ לגבות אחידות

עם שני מסרקי טרימינג (2 מ"מ ו-4 מ"מ) כדי לעצב את הגבות לאורך המדויק הרצוי. פשוט חברי את המסרק אל ראש הטרימינג כדי לקבל תוצאה מדויקת ואחידה.

מפרט טכני

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