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הופסק
HP8230/00
ThermoProtect
2100 ואט
6 מצבי חימום ומהירות
מטח אוויר קר
הטמפרטורה של ThermoProtect מספקת את טמפרטורת הייבוש המיטבית ומעניקה הגנה נוספת מפני התחממות יתר של השיער. עם אותו זרם אוויר רב עוצמה, תקבלי את התוצאות הטובות ביותר באופן מפנק.
מייבש שיער מקצועי זה יוצר זרם אוויר חזק בעוצמה של 2100W. השילוב המתקבל בין העוצמה למהירות הופך את חוויית הייבוש והעיצוב של שיערך למהירה וקלה יותר.
ניתן לכוונן בקלות את המהירות והחימום הנדרשים ליצירת העיצוב המושלם. שישה מצבים שונים מבטיחים שליטה מלאה לעיצוב מדויק ומותאם אישית.