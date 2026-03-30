הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect

הטמפרטורה של ThermoProtect מספקת את טמפרטורת הייבוש המיטבית ומעניקה הגנה נוספת מפני התחממות יתר של השיער. עם אותו זרם אוויר רב עוצמה, תקבלי את התוצאות הטובות ביותר באופן מפנק.