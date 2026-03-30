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  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
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  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
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  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
  • ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect

הופסק

DryCare Advancedמייבש שיער

HP8230/00

ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect
הגני על שיערך ותיהני מתוצאות ייבוש מהירות. בחרי מתוך כמה הגדרות טמפרטורה ומהירות כדי לקבל את הייבוש שאת רוצה בעזרת מייבש שיער או בחרי באפשרות ThermoProtect לייבוש מהיר בטמפרטורה קבועה.
הצג את כל היתרונות

עם פיית עיצוב בקוטר 14 מ"מ.

ייבוש מהיר בטמפרטורה נמוכה בעזרת ThermoProtect

  • ThermoProtect

  • 2100 ואט

  • 6 מצבי חימום ומהירות

  • מטח אוויר קר

הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect

הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect

הטמפרטורה של ThermoProtect מספקת את טמפרטורת הייבוש המיטבית ומעניקה הגנה נוספת מפני התחממות יתר של השיער. עם אותו זרם אוויר רב עוצמה, תקבלי את התוצאות הטובות ביותר באופן מפנק.

2100W מקצועי לתוצאות מספרה מושלמות

2100W מקצועי לתוצאות מספרה מושלמות

מייבש שיער מקצועי זה יוצר זרם אוויר חזק בעוצמה של 2100W. השילוב המתקבל בין העוצמה למהירות הופך את חוויית הייבוש והעיצוב של שיערך למהירה וקלה יותר.

שישה מצבי מהירות וטמפרטורה גמישים לשליטה מלאה

שישה מצבי מהירות וטמפרטורה גמישים לשליטה מלאה

ניתן לכוונן בקלות את המהירות והחימום הנדרשים ליצירת העיצוב המושלם. שישה מצבים שונים מבטיחים שליטה מלאה לעיצוב מדויק ומותאם אישית.

מפרט טכני

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