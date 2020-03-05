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הופסק
HP8232/20
כמות כפולה של יונים לשיער מבריק
הגני על שיערך ותיהני מתוצאות ייבוש מהירות. למייבש שיער זה מגוון הגדרות טמפרטורה ומהירות. כולל ThermoProtect לייבוש מהיר בטמפרטורה קבועה ו-Ionic Care לברק ללא קרזול.
ThermoProtect יוני
2200W
פי 2 יותר יונים
מעניק נפח
הטמפרטורה של ThermoProtect מספקת את טמפרטורת הייבוש המיטבית ומעניקה הגנה נוספת מפני התחממות יתר של השיער. עם אותו זרם אוויר רב עוצמה, תקבלי את התוצאות הטובות ביותר באופן מפנק.
מייבש שיער מקצועי זה יוצר זרם אוויר חזק בעוצמה של 2200W. השילוב המתקבל בין העוצמה למהירות הופך את חוויית הייבוש והעיצוב של שיערך למהירה וקלה יותר.
ניתן לכוונן בקלות את המהירות והחימום הנדרשים ליצירת העיצוב המושלם. שישה מצבים שונים מבטיחים שליטה מלאה לעיצוב מדויק ומותאם אישית.