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  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
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  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
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  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
  • שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ

הופסק

DryCare Prestigeמייבש שיער MoistureProtect

HP8281/00

שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ
מייבש השיער MoistureProtect כולל חיישן אינפרא-אדום שמודד ברציפות את הטמפרטורה האופטימלית לייבוש שיערך, וכך שומר על הלחות הטבעית שלו.
הצג את כל היתרונות

משפר את הברק ושומר על הלחות הטבעית של השיער

שיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ

  • טכנולוגיית MoistureProtect

  • הספק 2300W

  • טיפוח יוני לשיער מבריק

טכנולוגיית MoistureProtect שומרת על הלחות הטבעית של השיער

טכנולוגיית MoistureProtect שומרת על הלחות הטבעית של השיער

טכנולוגיית MoistureProtect שולטת ומתאימה את הטמפרטורה לשיפור הברק ולשמירה על הלחות הטבעית של שיערך. מגן על שיערך מפני התחממות יתר על ידי הבטחת הטמפרטורה המיטבית באופן תמידי. תיהני משיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ.

חיישן MoistureProtect חכם

חיישן MoistureProtect חכם

חיישן ה-MoistureProtect האינפרה-אדום מנטר ומכוון באופן רציף את טמפרטורת הייבוש כך שתתאים לצורכי שיערך. החיישן החכם מודד את טמפרטורת השיער שלך בזמן הייבוש, למניעת אובדן לחות ונזק לשכבת השערה החיצונית. שמירה על הלחות בשיערך גורמת לו להיות רך יותר, מבריק ובריא יותר. באפשרותך להפעיל/לכבות את החיישן בהתאם לצרכיך.

עוצמת ייבוש מהירה, בעל ביצועים גבוהים

למייבש שיער 2300W מקצועי זה יש שישה מצבי מהירות וחימום. השילוב המתקבל בין הספק, מהירות וטכנולוגיה הופך את הייבוש והעיצוב של שיערך למהיר, קל ועדין יותר.

מפרט טכני

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