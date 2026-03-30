חיישן MoistureProtect חכם

חיישן ה-MoistureProtect האינפרה-אדום מנטר ומכוון באופן רציף את טמפרטורת הייבוש כך שתתאים לצורכי שיערך. החיישן החכם מודד את טמפרטורת השיער שלך בזמן הייבוש, למניעת אובדן לחות ונזק לשכבת השערה החיצונית. שמירה על הלחות בשיערך גורמת לו להיות רך יותר, מבריק ובריא יותר. באפשרותך להפעיל/לכבות את החיישן בהתאם לצרכיך.