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הופסק
HP8281/00
טכנולוגיית MoistureProtect
הספק 2300W
טיפוח יוני לשיער מבריק
טכנולוגיית MoistureProtect שולטת ומתאימה את הטמפרטורה לשיפור הברק ולשמירה על הלחות הטבעית של שיערך. מגן על שיערך מפני התחממות יתר על ידי הבטחת הטמפרטורה המיטבית באופן תמידי. תיהני משיער יפהפה עם הגנה בפנים ובחוץ.
חיישן ה-MoistureProtect האינפרה-אדום מנטר ומכוון באופן רציף את טמפרטורת הייבוש כך שתתאים לצורכי שיערך. החיישן החכם מודד את טמפרטורת השיער שלך בזמן הייבוש, למניעת אובדן לחות ונזק לשכבת השערה החיצונית. שמירה על הלחות בשיערך גורמת לו להיות רך יותר, מבריק ובריא יותר. באפשרותך להפעיל/לכבות את החיישן בהתאם לצרכיך.
למייבש שיער 2300W מקצועי זה יש שישה מצבי מהירות וחימום. השילוב המתקבל בין הספק, מהירות וטכנולוגיה הופך את הייבוש והעיצוב של שיערך למהיר, קל ועדין יותר.