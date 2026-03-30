תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים

מייבש השיער Prestige Pro של פיליפס כולל מנוע AC מקצועי בהספק של 2100 ואט שמגיע למהירות של עד 160 קמ"ש*, המהירה ב-40%**. משפר את העיצוב המקצועי עם שתי פיות צרות.