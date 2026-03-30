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הופסק
HPS910/00
הספק 2100W
מנוע AC רב עוצמה
מהירות אוויר גבוהה עד 160 קמ"ש*
טיפוח יוני לשיער מבריק
למייבש השיער המקצועי יש מנוע AC בעל ביצועים גבוהים עם מהירות אוויר של עד 160 קמ"ש *, שהוא מהיר יותר ב-40%**. הוא פותח לתוצאות מקצועיות ויעילות.
מייבש שיער מקצועי זה יוצר זרם אוויר חזק בעוצמה של 2100W. השילוב המתקבל בין העוצמה למהירות הופך את חוויית הייבוש והעיצוב של שיערך למהירה וקלה יותר.
יונים שליליים טעונים מבטלים חשמל סטטי, מטפחים את השיער ומחליקים את שכבת השערה החיצונית כדי להעצים את הזוהר והברק של השיער. התוצאה היא שיער חלק, מבריק וללא קרזול.
נבדק עם פייה 9 מ"מ במצב מהירות 2 וחימום 2
לעומת קודמו HP4997