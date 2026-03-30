מנוע AC רב עוצמה לייבוש מהיר

למייבש השיער המקצועי יש מנוע AC בעל ביצועים גבוהים עם מהירות אוויר של עד 170 קמ"ש *, שהוא מהיר יותר ב-50%**. הוא פותח לתוצאות מקצועיות ויעילות.