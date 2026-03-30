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  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
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  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
  • תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים

הופסק

Prestige Proמייבש שיער

HPS920/00

2 פרסים

תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים
מייבש השיער Prestige Pro של פיליפס כולל מנוע AC מקצועי בהספק של 2300 ואט שמגיע למהירות של עד 170 קמ"ש*, המהירה ב-50%**. המרכז הייחודי Style&Protect מאפשר לבצע עיצוב מקצועי ללא חימום יתר.
הצג את כל היתרונות

תוכנן לייבוש ועיצוב מקצועיים ומהירים

  • הספק 2300W

  • מנוע AC רב עוצמה

  • מהירות אוויר גבוהה עד 170 קמ"ש*

  • פייה לעיצוב והגנה

מנוע AC רב עוצמה לייבוש מהיר

מנוע AC רב עוצמה לייבוש מהיר

למייבש השיער המקצועי יש מנוע AC בעל ביצועים גבוהים עם מהירות אוויר של עד 170 קמ"ש *, שהוא מהיר יותר ב-50%**. הוא פותח לתוצאות מקצועיות ויעילות.

עוצמת ייבוש מהירה, בעל ביצועים גבוהים

עוצמת ייבוש מהירה, בעל ביצועים גבוהים

מייבש שיער מקצועי זה יוצר זרם אוויר חזק בעוצמה של 2300W. השילוב המתקבל בין העוצמה למהירות הופך את חוויית הייבוש והעיצוב של שיערך למהירה וקלה יותר.

טיפוח יוני לשיער חלק, מבריק וללא קרזול

טיפוח יוני לשיער חלק, מבריק וללא קרזול

יונים שליליים טעונים מבטלים חשמל סטטי, מטפחים את השיער ומחליקים את שכבת השערה החיצונית כדי להעצים את הזוהר והברק של השיער. התוצאה היא שיער חלק, מבריק וללא קרזול.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-612371
הסתייגויות

  1. נבדק עם פייה 6 מ"מ במצב מהירות 2 וחימום 2

  2. לעומת קודמו HP4997