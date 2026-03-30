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הופסק
HPS930/00
לוחות צפים מטיטניום
בקרה מדויקת 230 C
טיפוח יוני לשיער מבריק
זמן התחממות 10 שניות
לוחות מצופים טיטניום מקצועיים להולכת החום הטובה ביותר. חומר מעולה זה של הלוחות הוא עמיד ומעביר חום במהירות, דבר המוביל להחלקה מהירה וחלקה.
הלוחות הצפים נעים כאשר מופעל לחץ רב מדי בעת ההחלקה. הדבר מגן על קנה השערה מנזק ולכן מונע שבירת שיער כוללת.
לוחות ה-100 מ"מ הארוכים יותר מאפשרים מגע טוב יותר עם השיער כדי לסייע בהשגת תוצאות החלקה מושלמות יותר בקלות ובפחות זמן.