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  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
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  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
  • יישור מקצועי עם לוחות טיטניום

הופסק

Prestige Proמכשיר להחלקת שער

HPS930/00

יישור מקצועי עם לוחות טיטניום
מחליק השיער Prestige Pro של פיליפס מספק ביצועים מקצועיים מהירים עם לוחות טיטניום צפים. התחילי להחליק באופן מיידי עם זמן חימום של 10 שניות בלבד ותיהני משליטה אופטימלית באמצעות הגדרות טמפרטורה דיגיטליות.
הצג את כל היתרונות

יישור מקצועי עם לוחות טיטניום

  • לוחות צפים מטיטניום

  • בקרה מדויקת ‎230 C

  • טיפוח יוני לשיער מבריק

  • זמן התחממות 10 שניות

לוחות מצופים טיטניום להחלקה מהירה וחלקה

לוחות מצופים טיטניום להחלקה מהירה וחלקה

לוחות מצופים טיטניום מקצועיים להולכת החום הטובה ביותר. חומר מעולה זה של הלוחות הוא עמיד ומעביר חום במהירות, דבר המוביל להחלקה מהירה וחלקה.

מניעת שבירה של השיער עם לוחות צפים

מניעת שבירה של השיער עם לוחות צפים

הלוחות הצפים נעים כאשר מופעל לחץ רב מדי בעת ההחלקה. הדבר מגן על קנה השערה מנזק ולכן מונע שבירת שיער כוללת.

לוחות ארוכים 100 מ"מ להחלקה מהירה וקלה

לוחות ארוכים 100 מ"מ להחלקה מהירה וקלה

לוחות ה-100 מ"מ הארוכים יותר מאפשרים מגע טוב יותר עם השיער כדי לסייע בהשגת תוצאות החלקה מושלמות יותר בקלות ובפחות זמן.

מפרט טכני

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