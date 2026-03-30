יישור מקצועי עם לוחות טיטניום

מחליק השיער Prestige Pro של פיליפס מספק ביצועים מקצועיים מהירים עם לוחות טיטניום צפים. התחילי להחליק באופן מיידי עם זמן חימום של 10 שניות בלבד ותיהני משליטה אופטימלית באמצעות הגדרות טמפרטורה דיגיטליות.