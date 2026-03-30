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  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד
  • סלטים ביתיים טריים ועוד

קולקציית Vivaמכשיר לסלט

HR1388/80

סלטים ביתיים טריים ועוד
מכשיר הסלט של פיליפס מסוגל לחתוך לפרוסות, לגרר ולחתוך למקלות ירקות, גבינות, סלאמי ועוד ישר לקערת הסלט, לסיר הבישול או לווק. באמצעות דיסקית החיתוך למקלות בגודל XL אפשר כעת לחתוך תפוחי אדמה לצ'יפס. סלטים ועוד תוך שניות
הצג את כל היתרונות

תוצאות מושלמות בכל גודל וצורה תוך שניות

סלטים ביתיים טריים ועוד

  • 200 ואט

  • 6 דסקיות

  • ישירות לקערה, לסיר ולווק

  • דסקית בגודל XL לחיתוך למקלות לצ'יפס

5 דסקיות להכנסה לתוצאות מגוונות בכל גודל וצורה

5 דסקיות להכנסה לתוצאות מגוונות בכל גודל וצורה

חמש הדסקיות להכנסה מאפשרות חיתוך לפרוסות, גירור וחיתוך למקלות למגוון אין-סופי. צריך פשוט לבחור דסקית להכנסה וללחוץ אותה אל מחזיק הדסקיות.

דסקית מתכת מלאה בגודל XL לחיתוך למקלות שמתאימה לחיתוך תפוחי אדמה

דסקית מתכת מלאה בגודל XL לחיתוך למקלות שמתאימה לחיתוך תפוחי אדמה

באמצעות הדסקית הנפרדת בגודל XL לחיתוך מקלות של מכשיר הסלט מבית פיליפס, באפשרותך לחתוך תפוחי אדמה לצ'יפס וגם לעבד מרכיבים נוספים כמו גזר, דלעת, קולרבי, קישוא וכו'. התוצאה הסופית אידאלית לירקות המוקפצים האהובים עליך.

הגשה ישירה לקערה, לסיר ולווק

הגשה ישירה לקערה, לסיר ולווק

בזכות תכונת ההגשה הישירה של מכשיר הסלט מבית פיליפס באפשרותך לחתוך את המרכיבים ישירות לקערת הסלט, סיר הבישול או מחבת הווק שבחרת. פיית המזיגה הגבוהה מאפשרת לך להשתמש אפילו בכלים גבוהים לכמויות גדולות. כלומר, יהיה לך הרבה פחות לנקות לאחר הכנת האוכל.

מפרט טכני

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