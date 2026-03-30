סלטים ביתיים טריים ועוד

מכשיר הסלט של פיליפס מסוגל לחתוך לפרוסות, לגרר ולחתוך למקלות ירקות, גבינות, סלאמי ועוד ישר לקערת הסלט, לסיר הבישול או לווק. באמצעות דיסקית החיתוך למקלות בגודל XL אפשר כעת לחתוך תפוחי אדמה לצ'יפס. סלטים ועוד תוך שניות