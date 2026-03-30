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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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HR1388/80
200 ואט
6 דסקיות
ישירות לקערה, לסיר ולווק
דסקית בגודל XL לחיתוך למקלות לצ'יפס
חמש הדסקיות להכנסה מאפשרות חיתוך לפרוסות, גירור וחיתוך למקלות למגוון אין-סופי. צריך פשוט לבחור דסקית להכנסה וללחוץ אותה אל מחזיק הדסקיות.
באמצעות הדסקית הנפרדת בגודל XL לחיתוך מקלות של מכשיר הסלט מבית פיליפס, באפשרותך לחתוך תפוחי אדמה לצ'יפס וגם לעבד מרכיבים נוספים כמו גזר, דלעת, קולרבי, קישוא וכו'. התוצאה הסופית אידאלית לירקות המוקפצים האהובים עליך.
בזכות תכונת ההגשה הישירה של מכשיר הסלט מבית פיליפס באפשרותך לחתוך את המרכיבים ישירות לקערת הסלט, סיר הבישול או מחבת הווק שבחרת. פיית המזיגה הגבוהה מאפשרת לך להשתמש אפילו בכלים גבוהים לכמויות גדולות. כלומר, יהיה לך הרבה פחות לנקות לאחר הכנת האוכל.