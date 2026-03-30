מקסימום מיץ. מינימום טרחה.

כל מה שאתם מצפים ממסחטת מיצים – מיצוי יעיל של המיץ, ניקוי מהיר בתוך דקה – בעיצוב קומפקטי בחצי הגודל!*. פנקו את עצמכם כל יום בכוס מיץ טרי ובריא.