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  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.

קולקציית Vivaמסחטת מיץ

HR1832/00

מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
כל מה שאתם מצפים ממסחטת מיצים – מיצוי יעיל של המיץ, ניקוי מהיר בתוך דקה – בעיצוב קומפקטי בחצי הגודל!*. פנקו את עצמכם כל יום בכוס מיץ טרי ובריא.
הצג את כל היתרונות

הכל בעיצוב קומקפטי אחד

מקסימום מיץ. מינימום טרחה.

  • 500 ואט

  • QuickClean

  • 1.5 ליטר

  • מנגנון מניעת טפטוף

מסחטת מיצים קומפקטית מוכנה ונגישה תמיד על השולחן עבור ילדיכם

מסחטת מיצים קומפקטית מוכנה ונגישה תמיד על השולחן עבור ילדיכם

מסחטת מיצים זו, שגודלה כמחצית בלבד*, תופסת מקום מוגבל. תוכלו להשאיר אותה על הדלפק במטבח או לאחסנה בקלות.

מיץ ישירות לכוס

מיץ ישירות לכוס

מסחטת מיצים זו מאפשרת לך להשתמש בכוס שלך (בגובה 12 ס"מ לכל היותר). הנח אותה ישירות מתחת לברז המשולב ואתה מוכן לסחוט.

סחיטה של עד 1.5 ליטר בכל פעולה

סחיטה של עד 1.5 ליטר בכל פעולה

תוכל להכין עד 1.5 ליטר של מיץ בפעולה אחת מבלי לרוקן את מכל הקליפות.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בהשוואה למסחטת המיצים מסדרת Avance דגמים HR1869/70, ‏HR1869/71, ‏HR1869/73