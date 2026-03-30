אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
HR1832/00
500 ואט
QuickClean
1.5 ליטר
מנגנון מניעת טפטוף
מסחטת מיצים זו, שגודלה כמחצית בלבד*, תופסת מקום מוגבל. תוכלו להשאיר אותה על הדלפק במטבח או לאחסנה בקלות.
מסחטת מיצים זו מאפשרת לך להשתמש בכוס שלך (בגובה 12 ס"מ לכל היותר). הנח אותה ישירות מתחת לברז המשולב ואתה מוכן לסחוט.
תוכל להכין עד 1.5 ליטר של מיץ בפעולה אחת מבלי לרוקן את מכל הקליפות.
בהשוואה למסחטת המיצים מסדרת Avance דגמים HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73