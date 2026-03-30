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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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HR1855/70
800W
QuickClean
2 ליטר, פתח הזנה בגודל XL
מנגנון מניעת טפטוף
מסחטת המיצים של פיליפס תוכננה לניקוי קל הודות לטכנולוגיית QuickClean. כעת ניתן לנקות אותה בדקה אחת, בזכות מכל הקליפות המשולב והמשטחים החלקים.
מסחטת המיצים של פיליפס היא מסחטת המיצים הצנטריפוגלית הראשונה בשוק שיש לה פונקציית ניקוי מקדים. במזיגת מים לתוך הדוחפן, אפשר ליצור זרם מים ששוטף את הסיבים הלא רצויים מהמכסה ומקל על ניקוי המסננת.
הקליפות ייאספו במקום היחיד שבו הן צריכות להיות: במכל הקליפות של מסחטת המיצים. משמעות הדבר היא שאין צורך להוציא קליפות מחלקים אחרים כמו המכסה. בזכות העיצוב העגול והמשטחים החלקים, קל להגיע לקליפות ולנקות את המכל.