כל הקליפות נאספות במקום אחד לסילוק קל

הקליפות ייאספו במקום היחיד שבו הן צריכות להיות: במכל הקליפות של מסחטת המיצים. משמעות הדבר היא שאין צורך להוציא קליפות מחלקים אחרים כמו המכסה. בזכות העיצוב העגול והמשטחים החלקים, קל להגיע לקליפות ולנקות את המכל.