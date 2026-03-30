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  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
  • מקסימום מיץ. מינימום טרחה.

קולקציית Vivaמסחטת מיץ

HR1855/70

מקסימום מיץ. מינימום טרחה.
מסחטת המיצים של פיליפס ממצה אפילו עוד מהפירות ומהירקות. אפשר לנקות בפחות מדקה אחת הודות לטכנולוגיית QUICKClean המהפכנית. התפנק במיץ ביתי, בריא וכפי בכל יום!
הצג את כל היתרונות

הכן עד 2 ליטרים של מיץ טרי בסחיטה אחת ונקה באמצעות

מקסימום מיץ. מינימום טרחה.

  • 800W

  • QuickClean

  • 2 ליטר, פתח הזנה בגודל XL

  • מנגנון מניעת טפטוף

טכנולוגיית QuickClean

טכנולוגיית QuickClean

מסחטת המיצים של פיליפס תוכננה לניקוי קל הודות לטכנולוגיית QuickClean. כעת ניתן לנקות אותה בדקה אחת, בזכות מכל הקליפות המשולב והמשטחים החלקים.

פונקציית הניקוי המקדים שוטפת את הסיבים הלא רצויים

פונקציית הניקוי המקדים שוטפת את הסיבים הלא רצויים

מסחטת המיצים של פיליפס היא מסחטת המיצים הצנטריפוגלית הראשונה בשוק שיש לה פונקציית ניקוי מקדים. במזיגת מים לתוך הדוחפן, אפשר ליצור זרם מים ששוטף את הסיבים הלא רצויים מהמכסה ומקל על ניקוי המסננת.

כל הקליפות נאספות במקום אחד לסילוק קל

כל הקליפות נאספות במקום אחד לסילוק קל

הקליפות ייאספו במקום היחיד שבו הן צריכות להיות: במכל הקליפות של מסחטת המיצים. משמעות הדבר היא שאין צורך להוציא קליפות מחלקים אחרים כמו המכסה. בזכות העיצוב העגול והמשטחים החלקים, קל להגיע לקליפות ולנקות את המכל.

מפרט טכני

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