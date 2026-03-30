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  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
  • החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד

קולקציית Vivaמסחטת מיצים

HR1889/70

החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד
שתה את מנת המיץ הבריא היומית שלך. מסחטת המיצים של פיליפס היא מכונת המיץ האולטימטיבית. מסחטה איטית זו מכילה פתח הזנה בגודל XL – כדי שתוכל לסחוט פירות, ירקות ועלים ירוקים בשלמותם. אפשר לנקות בשטיפה במים ב-90 שניות בלבד.
הצג את כל היתרונות

סחיטה בריאה בקלות, בכל יום

החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד

  • פתח בגודל XL, 70 מ"מ

  • ניקוי מהיר, תוך 90 שניות

  • הרכבה קלה

סחוט את כל הפירות שאתה אוהב, כולל רימון

סחוט את כל הפירות שאתה אוהב, כולל רימון

שחרר חומרים מזינים וטובים מהפירות ומהירקות עם עד 80% מיצוי*. מסחטה איטית מעולה לעלים ירוקים.

פתח הזנה רחב בגודל 70 מ"מ

פתח הזנה רחב בגודל 70 מ"מ

חסוך זמן והתחל לסחוט מהר יותר. כבר לא צריך לחתוך את רוב הפירות והירקות כך שיתאימו למכונת המיץ. אפשר פשוט להכניס הכול לפתח הזנה בגודל 70 מ"מ XL וליהנות מחיזוק תזונתי בכל יום.

אחסון קומפקטי של מכל הקליפות בתור מכל האיסוף של המיץ

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בדיקות פנימיות של 1000 גר' כל אחת בענבים, תפוחים, פטל שחור, תותים, עגבניות, אבטיחים, תפוזים ורימונים