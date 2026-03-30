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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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HR1889/70
פתח בגודל XL, 70 מ"מ
ניקוי מהיר, תוך 90 שניות
הרכבה קלה
שחרר חומרים מזינים וטובים מהפירות ומהירקות עם עד 80% מיצוי*. מסחטה איטית מעולה לעלים ירוקים.
חסוך זמן והתחל לסחוט מהר יותר. כבר לא צריך לחתוך את רוב הפירות והירקות כך שיתאימו למכונת המיץ. אפשר פשוט להכניס הכול לפתח הזנה בגודל 70 מ"מ XL וליהנות מחיזוק תזונתי בכל יום.
בדיקות פנימיות של 1000 גר' כל אחת בענבים, תפוחים, פטל שחור, תותים, עגבניות, אבטיחים, תפוזים ורימונים