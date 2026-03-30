החיזוק התזונתי היומי בדקה אחת בלבד

שתה את מנת המיץ הבריא היומית שלך. מסחטת המיצים של פיליפס היא מכונת המיץ האולטימטיבית. מסחטה איטית זו מכילה פתח הזנה בגודל XL – כדי שתוכל לסחוט פירות, ירקות ועלים ירוקים בשלמותם. אפשר לנקות בשטיפה במים ב-90 שניות בלבד.