אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
HR2191/00
מערכת ProBlend
קיבולת מרבית 2 ליטר
קיבולת אפקטיבית 1.25 ליטר
2 מצבי מהירות + פולסים
קנקן פלסטיק
ניתן להשתמש במערכת ProBlend יחד עם הגדרת Pulse כדי למעוך קוביות קרח לחתיכות דקות ב-45 שניות בלבד**. הופך את המשקאות הקרים והסמות'יז למושלמים, ומעולה לקינוחים מיוחדים.
הפיקו מגוון רחב של משקאות והכינו מצרכים במהירות למנות האהובות עליכם עם מהירות 1 או עם הגדרת Pulse. תוכלו להשתמש ברכיבים כגון עשבי תיבול, תבלינים וירקות, לטחון קפה או אפילו למעוך קרח כדי ליצור סמות'י קר וטעים.
להגשת עד 5 משקאות (בהתבסס על כוס בגודל 200 מ"ל) בזכות הקיבולת האפקטיבית של 1 ליטר.***
נבדק במצב MAX במתכונים שונים
על פי מדידת כוס כ-200 מ"ל