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  • ערבוב חלק ללא גושים תוך 45 שניות*
  • ערבוב חלק ללא גושים תוך 45 שניות*
  • ערבוב חלק ללא גושים תוך 45 שניות*
  • ערבוב חלק ללא גושים תוך 45 שניות*
  • ערבוב חלק ללא גושים תוך 45 שניות*
  • ערבוב חלק ללא גושים תוך 45 שניות*

סדרה 3000בלנדר

HR2191/00

ערבוב חלק ללא גושים תוך 45 שניות*
נועד לשפר את פעולות הערבוב היום-יומיות, עם הספק של 600 ואט, וביצועי להבים שיאפשרו לך לערבב את כל המרכיבים ואפילו לכתוש קרח. התוצאה היא מרקם חלק במאמץ מינימלי ובמהירות שיא.
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מערכת ProBlend ייחודית

ערבוב חלק ללא גושים תוך 45 שניות*

  • מערכת ProBlend

  • קיבולת מרבית 2 ליטר

  • קיבולת אפקטיבית 1.25 ליטר

  • 2 מצבי מהירות + פולסים

  • קנקן פלסטיק

מועך קרח לחתיכות דקות ב-45 שניות**

מועך קרח לחתיכות דקות ב-45 שניות**

ניתן להשתמש במערכת ProBlend יחד עם הגדרת Pulse כדי למעוך קוביות קרח לחתיכות דקות ב-45 שניות בלבד**. הופך את המשקאות הקרים והסמות'יז למושלמים, ומעולה לקינוחים מיוחדים.

מהירות 1 + הגדרות Pulse לבחור מתוכן

הפיקו מגוון רחב של משקאות והכינו מצרכים במהירות למנות האהובות עליכם עם מהירות 1 או עם הגדרת Pulse. תוכלו להשתמש ברכיבים כגון עשבי תיבול, תבלינים וירקות, לטחון קפה או אפילו למעוך קרח כדי ליצור סמות'י קר וטעים.

קערה גדולה בגודל מושלם לכל צרכי המשפחה

להגשת עד 5 משקאות (בהתבסס על כוס בגודל 200 מ"ל) בזכות הקיבולת האפקטיבית של 1 ליטר.***

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. נבדק במצב MAX במתכונים שונים

  2. על פי מדידת כוס כ-200 מ"ל