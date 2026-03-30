ערבוב חלק ללא גושים תוך 45 שניות*

נועד לשפר את פעולות הערבוב היום-יומיות, עם הספק של 600 ואט, וביצועי להבים שיאפשרו לך לערבב את כל המרכיבים ואפילו לכתוש קרח. התוצאה היא מרקם חלק במאמץ מינימלי ובמהירות שיא.