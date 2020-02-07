תוצאות מעולות במהירות כפולה

טכנולוגיית הריסוק ProBlend פועלת במהירות כפולה והופכת אפילו את המרכיבים הקשים ביותר לשייקים חלקים. הלהבים המרובעים והייחודיים שלנו בשילוב עם מנוע עוצמתי בהספק של 800 ואט מאפשרים ריסוק קל ומהיר של קרח וחתיכות פרי או ירק גדולות.