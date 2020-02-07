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  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה

סדרה 5000בלנדר Core

HR2224/00

תוצאות מעולות במהירות כפולה

טכנולוגיית הריסוק ProBlend פועלת במהירות כפולה והופכת אפילו את המרכיבים הקשים ביותר לשייקים חלקים. הלהבים המרובעים והייחודיים שלנו בשילוב עם מנוע עוצמתי בהספק של 800 ואט מאפשרים ריסוק קל ומהיר של קרח וחתיכות פרי או ירק גדולות.

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הודות לטכנולוגיית הריסוק העוצמתית ProBlend

תוצאות מעולות במהירות כפולה

  • טכנולוגיית ריסוק ProBlend

אחריות עולמית לשנתיים

אחריות עולמית לשנתיים

תיהנו מאחריות בינלאומית לשנתיים על הבלנדרים שלנו - שמבטיחה איכות ופעולה לאורך זמן.

מנוע 800W חזק, ועם זאת חסכוני בחשמל

מנוע 800W חזק, ועם זאת חסכוני בחשמל

מנוע 800W חזק, ועם זאת חסכוני בחשמל לאיזון בין יעילות בצריכת החשמל לבין תוצאות ערבוב מושלמות. תוכנן למיקסום הביצועים של טכנולוגיית הריסוק ProBlend.

קרח כתוש היטב ורכיבים קשים, פי שניים מהר יותר

קרח כתוש היטב ורכיבים קשים, פי שניים מהר יותר

טכנולוגיית הריסוק ProBlend פועלת במהירות כפולה והופכת אפילו את המרכיבים הקשים ביותר לשייקים חלקים. הלהבים המרובעים והייחודיים שלנו בשילוב עם מנוע עוצמתי בהספק של 800 ואט מאפשרים ריסוק קל ומהיר של קרח וחתיכות פרי או ירק גדולות.

מפרט טכני

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