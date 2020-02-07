אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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HR2228/90
תוצאות מעולות במהירות כפולה
טכנולוגיית הריסוק ProBlend פועלת במהירות כפולה והופכת אפילו את המרכיבים הקשים ביותר לשייקים חלקים. הלהבים המרובעים והייחודיים שלנו בשילוב עם מנוע עוצמתי בהספק של 800 ואט מאפשרים ריסוק קל ומהיר של קרח וחתיכות פרי או ירק גדולות.
טכנולוגיית ריסוק ProBlend
תיהנו מאחריות בינלאומית לשנתיים על הבלנדרים שלנו - שמבטיחה איכות ופעולה לאורך זמן.
מנוע 800W חזק, ועם זאת חסכוני בחשמל לאיזון בין יעילות בצריכת החשמל לבין תוצאות ערבוב מושלמות. תוכנן למיקסום הביצועים של טכנולוגיית הריסוק ProBlend.
הקנקן הגדול בנפח 2 ליטר בעל קיבולת עבודה של 1.5 ליטר לשייקים טעימים שאפשר לחלוק עם כל המשפחה או לשמור למועד מאוחר יותר