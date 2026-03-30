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  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
  • הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים

הופסק

קולקציית Vivaמכונת פסטה ואטריות

HR2345/19

1 פרס

הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים
מכונה לייצור פסטה ואטריות מסדרת Viva של פיליפס היא פתרון אוטומטי לחלוטין המאפשר לכם להכין פסטה ואטריות טריים מאפס, ללא כישורים מיוחדים וללא בזבוז זמן. בזכות גודלה הקומפקטי, היא תמצא את מקומה המושלם במטבח ובארון האחסון שלכם.
הצג את כל היתרונות

פשוט מוסיפים את הרכיבים והמכשיר עושה את כל היתר

הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים

  • אחסון חכם לדסקיות

  • 4 דסקיות

  • 150W

  • לבן

מוט ערבוב בעיצוב ייחודי לערבוב הבצק

העיצוב הייחודי של שפופרת הלישה כולל פינים בזוויות רבות, מוט הערבוב מבטיח שהקמח והנוזל מעורבבים בצורה אחידה ויסודית מכל פינה בתא הערבוב.

שפופרת הלישה הארוכה יוצרת בצק חלק וגמיש

שפופרת הלישה הארוכה מבטיחה את ביצועו של תהליך לישה מיטבי, שמוביל להכנת בצק מושלם וגמיש.

לישת הבצק ושיחול מגוון סוגי הפסטה מבוצעים באופן אוטומטי

לישת הבצק ושיחול מגוון סוגי הפסטה מבוצעים באופן אוטומטי

מכונת הפסטה והאטריות מסדרת Viva של פיליפס לא רק מאפשרת לבצע ערבוב, לישה ושיחול מהירים ואוטומטיים, אלא גם מבטיחה את המרקם והטעם הטובים של הפסטה והאטריות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • Award image VRS_AWARD-612372