הכנה מהירה של פסטה טרייה – בדיוק כמו שאתם אוהבים

מכונה לייצור פסטה ואטריות מסדרת Viva של פיליפס היא פתרון אוטומטי לחלוטין המאפשר לכם להכין פסטה ואטריות טריים מאפס, ללא כישורים מיוחדים וללא בזבוז זמן. בזכות גודלה הקומפקטי, היא תמצא את מקומה המושלם במטבח ובארון האחסון שלכם.