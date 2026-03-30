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אחריות לשנתיים
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הופסק
HR2345/19
אחסון חכם לדסקיות
4 דסקיות
150W
לבן
העיצוב הייחודי של שפופרת הלישה כולל פינים בזוויות רבות, מוט הערבוב מבטיח שהקמח והנוזל מעורבבים בצורה אחידה ויסודית מכל פינה בתא הערבוב.
שפופרת הלישה הארוכה מבטיחה את ביצועו של תהליך לישה מיטבי, שמוביל להכנת בצק מושלם וגמיש.
מכונת הפסטה והאטריות מסדרת Viva של פיליפס לא רק מאפשרת לבצע ערבוב, לישה ושיחול מהירים ואוטומטיים, אלא גם מבטיחה את המרקם והטעם הטובים של הפסטה והאטריות.
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