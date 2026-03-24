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קולקציה יומית בלנדר מוט דגם ProMix
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HR2531/00
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בלנדר היד החדש מסדרת Daily של פיליס, מצטיין בעיצוב ארגונומי ומנוע עוצמתי המבטיח ערבול מהיר ויעיל בלחיצת כפתור. להכנה יומיומית של ארוחות ביתיות בריאות וטעימות בקלי קלות
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