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קולקציה יומית בלנדר מוט דגם ProMix

הופסק

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קולקציה יומיתבלנדר מוט דגם ProMix

HR2534/00

קולקציה יומית בלנדר מוט דגם ProMix

הופסק

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מדריכים ותיעוד

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF קובץ, 183.6 kB
  • 13 March 2026

בלנדר היד החדש מסדרת Daily של פיליס, מצטיין בעיצוב ארגונומי ומנוע עוצמתי המבטיח ערבול מהיר ויעיל בלחיצת כפתור. להכנה יומיומית של ארוחות ביתיות בריאות וטעימות בקלי קלות

  • PDF קובץ
  • 22 June 2026

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