טכנולוגיית ערבוב מתקדמת ProMix

טכנולוגיית ProMix של פיליפס, שפותחה בשילוב עם אוניברסיטת שטוטגרט היוקרתית, היא טכנולוגיה מתקדמת שעושה שימוש בצורת משולש מסוימת כדי ליצור זרימת מזון מיטבית ולהפיק ביצועים מרביים לקבלת ערבוב מהיר ועקבי יותר