אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
HR2542/00
ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור
בלנדר היד החדש מסדרת Daily של פיליס, מצטיין בעיצוב ארגונומי ומנוע עוצמתי המבטיח ערבול מהיר ויעיל בלחיצת כפתור. להכנה יומיומית של ארוחות ביתיות בריאות וטעימות בקלי קלות
אינטואיטיבי
קל
רב עוצמה
צורת הגל המיוחדת בחלק התחתון של בלנדר המוט מונעת התזה או לכלוך במהלך הערבוב
העיצוב העמיד והארגונומי מספק נוחות ומקל על השימוש בידי המשתמש
טכנולוגיית ProMix של פיליפס, שפותחה בשילוב עם אוניברסיטת שטוטגרט היוקרתית, היא טכנולוגיה מתקדמת שעושה שימוש בצורת משולש מסוימת כדי ליצור זרימת מזון מיטבית ולהפיק ביצועים מרביים לקבלת ערבוב מהיר ועקבי יותר