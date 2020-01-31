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  • ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור
  • ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור
  • ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור
  • ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור
  • ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור
  • ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור
  • ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור
  • ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור
  • ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור
  • ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור

הופסק

קולקציה יומיתבלנדר מוט דגם ProMix

HR2542/00

ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור

בלנדר היד החדש מסדרת Daily של פיליס, מצטיין בעיצוב ארגונומי ומנוע עוצמתי המבטיח ערבול מהיר ויעיל בלחיצת כפתור. להכנה יומיומית של ארוחות ביתיות בריאות וטעימות בקלי קלות

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להנאה יומיומית מארוחות ביתיות בריאות וקלות להכנה

ערבול מהיר ויעיל בלחיצה על כפתור

  • אינטואיטיבי

  • קל

  • רב עוצמה

מגן להבים מונע התזה

מגן להבים מונע התזה

צורת הגל המיוחדת בחלק התחתון של בלנדר המוט מונעת התזה או לכלוך במהלך הערבוב

עיצוב ארגונומי

עיצוב ארגונומי

העיצוב העמיד והארגונומי מספק נוחות ומקל על השימוש בידי המשתמש

טכנולוגיית ערבוב מתקדמת ProMix

טכנולוגיית ערבוב מתקדמת ProMix

טכנולוגיית ProMix של פיליפס, שפותחה בשילוב עם אוניברסיטת שטוטגרט היוקרתית, היא טכנולוגיה מתקדמת שעושה שימוש בצורת משולש מסוימת כדי ליצור זרימת מזון מיטבית ולהפיק ביצועים מרביים לקבלת ערבוב מהיר ועקבי יותר

מפרט טכני

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