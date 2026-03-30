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  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה
  • תוצאות מעולות במהירות כפולה

סדרה 5000בלנדר Core

HR3571/90

תוצאות מעולות במהירות כפולה
טכנולוגיית הריסוק ProBlend פועלת במהירות כפולה והופכת אפילו את המרכיבים הקשים ביותר לשייקים חלקים. סכינים יחדויות בעלי 6 להבים בשילוב עם מנוע 1,000 ואט עוצמתי מאפשרים ריסוק קל ומהיר של קרח וחתיכות פרי או ירק גדולות.
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הודות לטכנולוגיית הריסוק העוצמתית ProBlend

תוצאות מעולות במהירות כפולה

  • טכנולוגיית ריסוק ProBlend

אחריות עולמית לשנתיים

אחריות עולמית לשנתיים

תיהנו מאחריות בינלאומית לשנתיים על הבלנדרים שלנו - שמבטיחה איכות ופעולה לאורך זמן.

מערבל במהירות גבוהה עם מנוע 1000 ואט רב עוצמה

מערבל במהירות גבוהה עם מנוע 1000 ואט רב עוצמה

מנוע 1,000W חזק, ועם זאת חסכוני בחשמל, לאיזון בין יעילות בצריכת החשמל לבין תוצאות ערבוב מושלמות. תוכנן למיקסום הביצועים של טכנולוגיית הריסוק ProBlend.

טכנולוגיית ריסוק ProBlend עם 6 להבים להכנת תערובות חלקות

טכנולוגיית ריסוק ProBlend עם 6 להבים להכנת תערובות חלקות

טכנולוגיית הריסוק ProBlend פועלת במהירות כפולה והופכת אפילו את המרכיבים הקשים ביותר לשייקים חלקים. להבים משושים ייחודיים בשילוב עם מנוע 1,000W יעיל מאפשרים ריסוק מושלם של קרח וחתיכות פרי או ירק גדולות

מפרט טכני

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