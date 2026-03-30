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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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HR3571/90
טכנולוגיית ריסוק ProBlend
תיהנו מאחריות בינלאומית לשנתיים על הבלנדרים שלנו - שמבטיחה איכות ופעולה לאורך זמן.
מנוע 1,000W חזק, ועם זאת חסכוני בחשמל, לאיזון בין יעילות בצריכת החשמל לבין תוצאות ערבוב מושלמות. תוכנן למיקסום הביצועים של טכנולוגיית הריסוק ProBlend.
טכנולוגיית הריסוק ProBlend פועלת במהירות כפולה והופכת אפילו את המרכיבים הקשים ביותר לשייקים חלקים. להבים משושים ייחודיים בשילוב עם מנוע 1,000W יעיל מאפשרים ריסוק מושלם של קרח וחתיכות פרי או ירק גדולות