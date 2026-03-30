תוצאות מעולות במהירות כפולה

טכנולוגיית הריסוק ProBlend פועלת במהירות כפולה והופכת אפילו את המרכיבים הקשים ביותר לשייקים חלקים. סכינים יחדויות בעלי 6 להבים בשילוב עם מנוע 1,000 ואט עוצמתי מאפשרים ריסוק קל ומהיר של קרח וחתיכות פרי או ירק גדולות.