מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

סדרה 3000 מערבל Philips מסדרה 3000

הופסק

תמיכה

סדרה 3000מערבל Philips מסדרה 3000

HR3705/00

סדרה 3000 מערבל Philips מסדרה 3000

הופסק

עבור לחנות

נא להיכנס או ליצור חשבון

רשום את המוצר שלך

תהייה לך גישה מידית למדריכים, תמיכה מותאמת אישית ועוד. בנוסף, זה קל ומהיר.

הירשם עכשיו

מדריכים ותיעוד

Eco passport Philips Daily Collection Philips Daily Collection Mixer - English (US)

  • PDF קובץ, 92.6 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Philips Daily Collection Mixer HR3705/00 - English (US)

  • PDF קובץ, 954 kB
  • 13 March 2026

צרו קשר עם פיליפס

אנחנו נשמח לעזור לכם