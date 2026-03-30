מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
  • ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ

הופסק

קולקציה יומיתמעבד מזון קומפקטי

HR7310/00

ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ
אם אתם חיים בקצב מהיר אבל לא מוכנים לוותר על הכנה של ארוחות ביתיות בריאות, ודאי תאהבו את מעבד המזון הקומפקטי מסדרת Daily של פיליפס. עיצבנו את הסדרה הקומפקטית במיוחד עבור אנשים בעלי סדר יום עמוס, כדי שתוכלו להכין מדי יום מנות טעימות ללא מאמץ.
הצג את כל היתרונות

מגיע עם מבחר אביזרים חיוניים ועיצוב נוח וקומפקטי

ליהנות כל יום מארוחות ביתיות ללא מאמץ

  • 700W

  • 16 פונקציות

  • רשת 2 ב-1

  • אחסון בתוך הקערה

מכשיר נוח משולב All-in-one: לש, מקציף, גורס, חותך

עם יותר מ-16 פונקציות, אין גבול למה שתוכלו להכין: ארוחות, לחמים, רטבים ועוד. השתמשו באביזרים הרב תכליתיים באיכות הגבוהה כדי לקצוץ ולערבב רכיבי מזון עם סכין ה-S, או לחתוך ולקצוץ עם רשת ה-2 ב-1. כל מה שעולה על דעתכם - להקציף, ללוש ועוד.

מנוע 700W חזק לעיבוד ללא מאמץ

מנוע 700W חזק לעיבוד ללא מאמץ

המנוע החזק שלנו יכול להתמודד בקלות עם מגוון רכיבי מזון, מבצק ללחם ועד לירקות קשים, גבינה ושוקולד. הוא גם חותך וקוצץ בקלות.

הכנה מהירה עם פתח רחב להכנסת מזון כדי לחסוך בחיתוך מקדים

הכנה מהירה עם פתח רחב להכנסת מזון כדי לחסוך בחיתוך מקדים

הכנה מהירה עם פתח רחב להכנסת מזון כדי לחסוך בחיתוך מקדים.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים