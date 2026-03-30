אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
HR7310/00
700W
16 פונקציות
רשת 2 ב-1
אחסון בתוך הקערה
עם יותר מ-16 פונקציות, אין גבול למה שתוכלו להכין: ארוחות, לחמים, רטבים ועוד. השתמשו באביזרים הרב תכליתיים באיכות הגבוהה כדי לקצוץ ולערבב רכיבי מזון עם סכין ה-S, או לחתוך ולקצוץ עם רשת ה-2 ב-1. כל מה שעולה על דעתכם - להקציף, ללוש ועוד.
המנוע החזק שלנו יכול להתמודד בקלות עם מגוון רכיבי מזון, מבצק ללחם ועד לירקות קשים, גבינה ושוקולד. הוא גם חותך וקוצץ בקלות.
הכנה מהירה עם פתח רחב להכנסת מזון כדי לחסוך בחיתוך מקדים.