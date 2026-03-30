אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
HR7510/00
800W
29 פונקציות
רשת 2 ב-1
מסחטת פרי הדר
המנוע החזק שלנו יכול להתמודד בקלות עם מגוון גדול של רכיבי מזון, כגון בצק ללחם, ירקות קשים, גבינה ושוקולד. הוא גם חותך וקוצץ בקלות.
טכנולוגיית PowerChop היא שילוב של צורת להב, זווית חיתוך וקערה פנימית המבטיחים תוצאה מעולה בקיצוץ של מרכיבים רכים וקשים כאחד. היא גם מושלמת להכנת פירה ולערבוב מרכיבי בצק לעוגות!
עם יותר מ-29 פונקציות, אין גבול למה שתוכלו להכין: ארוחות, לחם, רטבים, לסחוט מיצים ועוד. השתמשו באביזרים הרב תכליתיים באיכות הגבוהה כדי לקצוץ, להכין מחית ולערבב רכיבי מזון (סכין S), או פשוט לחתוך ולקצוץ (רשת 2 ב-1). כל מה שעולה על דעתכם!