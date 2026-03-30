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  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות

הופסק

קולקציית Vivaמעבד מזון קומפקטי

HR7510/00

מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
אם אתם אוהבים ארוחות ביתיות בריאות, ודאי תאהבו את מעבד המזון הקומפקטי מסדרת Viva של פיליפס. עיצבנו את הסדרה במיוחד עבור אנשים בעלי סדר יום עמוס, כדי שתוכלו להכין מנות טעימות גם מהרכיבים הקשים ביותר.
הצג את כל היתרונות

תוצאות מעולות גם כאשר משתמשים במרכיבים הקשים ביותר

מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות

  • 800W

  • 29 פונקציות

  • רשת 2 ב-1

  • מסחטת פרי הדר

מנוע 800W חזק לעיבוד ללא מאמץ

המנוע החזק שלנו יכול להתמודד בקלות עם מגוון גדול של רכיבי מזון, כגון בצק ללחם, ירקות קשים, גבינה ושוקולד. הוא גם חותך וקוצץ בקלות.

טכנולוגיית PowerChop לביצועי קיצוץ משופרים

טכנולוגיית PowerChop לביצועי קיצוץ משופרים

טכנולוגיית PowerChop היא שילוב של צורת להב, זווית חיתוך וקערה פנימית המבטיחים תוצאה מעולה בקיצוץ של מרכיבים רכים וקשים כאחד. היא גם מושלמת להכנת פירה ולערבוב מרכיבי בצק לעוגות!

מכשיר משולב All-in-one: לש, מקציף, גורס, חותך וסוחט מיץ

עם יותר מ-29 פונקציות, אין גבול למה שתוכלו להכין: ארוחות, לחם, רטבים, לסחוט מיצים ועוד. השתמשו באביזרים הרב תכליתיים באיכות הגבוהה כדי לקצוץ, להכין מחית ולערבב רכיבי מזון (סכין S), או פשוט לחתוך ולקצוץ (רשת 2 ב-1). כל מה שעולה על דעתכם!

מפרט טכני

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