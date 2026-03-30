מכשיר משולב All-in-one: לש, מקציף, גורס, חותך וסוחט מיץ

עם יותר מ-29 פונקציות, אין גבול למה שתוכלו להכין: ארוחות, לחם, רטבים, לסחוט מיצים ועוד. השתמשו באביזרים הרב תכליתיים באיכות הגבוהה כדי לקצוץ, להכין מחית ולערבב רכיבי מזון (סכין S), או פשוט לחתוך ולקצוץ (רשת 2 ב-1). כל מה שעולה על דעתכם!