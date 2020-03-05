All-in-one: לש, מקציף, גורס, חותך, טוחן וסוחט

עם יותר מ-31 פונקציות, אין גבול למה שתוכלו להכין: ארוחות, לחמים, רטבים ועוד. השתמשו באביזרים הרב תכליתיים באיכות הגבוהה כדי לקצוץ ולערבב רכיבי מזון עם סכין ה-S, או לחתוך ולקצוץ עם רשת ה-2 ב-1. כל מה שעולה על דעתכם!