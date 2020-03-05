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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
HR7530/00
850W
31 פונקציות
רשת 2 ב-1
רשת למטוגנים, קופסת אחסון
המנוע החזק שלנו יכול להתמודד בקלות עם מגוון גדול של רכיבי מזון, כגון בצק ללחם, ירקות קשים, פולי קפה, גבינה ושוקולד. הוא גם חותך וקוצץ בקלות.
טכנולוגיית PowerChop היא שילוב של צורת להב, זווית חיתוך וקערה פנימית המבטיחים תוצאה מעולה בקיצוץ של מרכיבים רכים וקשים כאחד. היא גם מושלמת להכנת פירה ולערבוב מרכיבי בצק לעוגות!
עם יותר מ-31 פונקציות, אין גבול למה שתוכלו להכין: ארוחות, לחמים, רטבים ועוד. השתמשו באביזרים הרב תכליתיים באיכות הגבוהה כדי לקצוץ ולערבב רכיבי מזון עם סכין ה-S, או לחתוך ולקצוץ עם רשת ה-2 ב-1. כל מה שעולה על דעתכם!
פרסים