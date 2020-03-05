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  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
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  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
  • מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות

הופסק

Viva Collectionמעבד מזון קומפקטי

HR7530/00

1 פרס

מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות
אם אתם אוהבים ארוחות ביתיות בריאות, ודאי תאהבו את מעבד המזון הקומפקטי מסדרת Viva של פיליפס. עיצבנו את הסדרה במיוחד עבור אנשים בעלי סדר יום עמוס, כדי שתוכלו להכין מנות טעימות גם מהרכיבים הקשים ביותר.
הצג את כל היתרונות

תוצאות מעולות גם כאשר משתמשים במרכיבים הקשים ביותר

מזון ביתי בריא, אינספור אפשרויות

  • 850W

  • 31 פונקציות

  • רשת 2 ב-1

  • רשת למטוגנים, קופסת אחסון

מנוע 850W חזק לעיבוד ללא מאמץ

המנוע החזק שלנו יכול להתמודד בקלות עם מגוון גדול של רכיבי מזון, כגון בצק ללחם, ירקות קשים, פולי קפה, גבינה ושוקולד. הוא גם חותך וקוצץ בקלות.

טכנולוגיית PowerChop לביצועי קיצוץ משופרים

טכנולוגיית PowerChop לביצועי קיצוץ משופרים

טכנולוגיית PowerChop היא שילוב של צורת להב, זווית חיתוך וקערה פנימית המבטיחים תוצאה מעולה בקיצוץ של מרכיבים רכים וקשים כאחד. היא גם מושלמת להכנת פירה ולערבוב מרכיבי בצק לעוגות!

All-in-one: לש, מקציף, גורס, חותך, טוחן וסוחט

עם יותר מ-31 פונקציות, אין גבול למה שתוכלו להכין: ארוחות, לחמים, רטבים ועוד. השתמשו באביזרים הרב תכליתיים באיכות הגבוהה כדי לקצוץ ולערבב רכיבי מזון עם סכין ה-S, או לחתוך ולקצוץ עם רשת ה-2 ב-1. כל מה שעולה על דעתכם!

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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