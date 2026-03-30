קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך

מעבד המזון מסדרת 7000 של פיליפס מספק פתרון רב-תכליתי לצורכי המטבח שלכם. עם וו לישה חדשני ממתכת, מנוע 1,300 ואט עוצמתי ולישה אוטומטית בלחיצת כפתור אחד, מעולם לא היה קל כל כך להכין לחם.