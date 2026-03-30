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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
HR7778/00
1300W
מבנה קומפקטי 4 ב- 1
קערה בנפח 3.4 ליטר
לחצני מגע אוטומטיים
מקציף הבלון הכפול ממתכת בשילוב עם לחצן מגע אוטומטי יוצרים חלבונים אווריריים (עד 600% עליה בנפח) וקצפת מושלמת (עד 200% עליה בנפח). הכנת קינוחים טעימים מעולם לא הייתה קלה יותר!
הודות למנוע החזק, וו הלישה המתכתי יוצר גוש בצק מן המרכיבים השונים במהירות רבה. לאחר יצירת הבצק, וו הלישה החדשני מעבד את הבצק בעוצמה המתאימה – לאפיית הלחם הטעים ביותר.
אביזרים אופציונליים אינם זמינים בכל השווקים.