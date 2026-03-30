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  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
  • קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך

הופסק

סדרה 7000מעבד מזון

HR7778/00

קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך
מעבד המזון מסדרת 7000 של פיליפס מספק פתרון רב-תכליתי לצורכי המטבח שלכם. עם וו לישה חדשני ממתכת, מנוע 1,300 ואט עוצמתי ולישה אוטומטית בלחיצת כפתור אחד, מעולם לא היה קל כל כך להכין לחם.
הצג את כל היתרונות

להכנת כל המתכונים המועדפים – עם טכנולוגיית PowerChop ותכונות נוספות

קוצץ, פורס, גורס, לש, מקציף ומועך

  • 1300W

  • מבנה קומפקטי 4 ב- 1

  • קערה בנפח 3.4 ליטר

  • לחצני מגע אוטומטיים

מקציף בלון כפול ממתכת לקצפת ולחלבונים

מקציף בלון כפול ממתכת לקצפת ולחלבונים

מקציף הבלון הכפול ממתכת בשילוב עם לחצן מגע אוטומטי יוצרים חלבונים אווריריים (עד 600% עליה בנפח) וקצפת מושלמת (עד 200% עליה בנפח). הכנת קינוחים טעימים מעולם לא הייתה קלה יותר!

וו לישה ממתכת לבצק מושלם ללחם

וו לישה ממתכת לבצק מושלם ללחם

הודות למנוע החזק, וו הלישה המתכתי יוצר גוש בצק מן המרכיבים השונים במהירות רבה. לאחר יצירת הבצק, וו הלישה החדשני מעבד את הבצק בעוצמה המתאימה – לאפיית הלחם הטעים ביותר.

יחידת הלהבים לערבוב ולערבול בלילות לעוגה

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. אביזרים אופציונליים אינם זמינים בכל השווקים.