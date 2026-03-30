גילוח חלק ועדין עם להבי ComfortCut

קבלו גילוח נקי ונוח עם מכונת הגילוח הזו של Philips. 36 להבי ComfortCut של מכונת הגילוח החשמלית חותכים כל שיערה ממש מעל רמת העור כדי לספק גימור חלק ואחיד.