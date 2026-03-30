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אחריות לשנתיים
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HS5980/15
ראש גמיש 360°
להבי ComfortCut
חיישן BeardAdapt
עיצוב ארגונומי
מגלח הראש מסדרת Pro 5000 של Philips מתוכנן לגילוח צמוד וגם נוח עבור העור. זהו כלי מושלם למי שרוצה להיראות במיטבו, להרגיש בטוח ולבטא את עצמו בחופשיות.
יחידה גמישה לחלוטין מסתובבת ב-360 מעלות כדי לעקוב אחר צורת הראש למגע אופטימלי עם העור, אפילו באזורים קשים, תוך הימנעות מלחץ מוגזם אשר עשוי לגרום לחוסר נוחות וגירוי.
קבלו גילוח נקי ונוח עם מכונת הגילוח הזו של Philips. 36 להבי ComfortCut של מכונת הגילוח החשמלית חותכים כל שיערה ממש מעל רמת העור כדי לספק גימור חלק ואחיד.
סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024.
מקור Euromonitor International Limited, נפח קמעונאי, בקטגוריית מכונות גילוח גוף, נתוני 2024, מחקר שנערך באוקטובר 2024.
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