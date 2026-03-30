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  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור
  • גילוח נקי, עדין לעור

Head Shaver Pro 5000 Seriesמכונת גילוח חיונית עם להבי ComfortCut

HS5980/15

גילוח נקי, עדין לעור
מגלח הראש מסדרת Pro 5000 של Philips מתוכנן לגילוח צמוד והינו עדין לעור. הראש הגמיש המתקדם ב-360 מעלות מתאים את עצמו לצורת הראש שלך, בעוד שלהבי ComfortCut מבטיחים חיתוך צמוד ואחיד בכל כיוון.
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המותג המועדף ביותר בעולם למכונות טיפוח חשמליות לגבר1

ממותג מכונות הגילוח החשמליות מספר אחת בעולם

גילוח נקי, עדין לעור

  • ראש גמיש 360°

  • להבי ComfortCut

  • חיישן BeardAdapt

  • עיצוב ארגונומי

ממותג מכונות הגילוח החשמליות מספר אחת בעולם*

ממותג מכונות הגילוח החשמליות מספר אחת בעולם*

מגלח הראש מסדרת Pro 5000 של Philips מתוכנן לגילוח צמוד וגם נוח עבור העור. זהו כלי מושלם למי שרוצה להיראות במיטבו, להרגיש בטוח ולבטא את עצמו בחופשיות.

חיתוך שיער בכל כיוון עם ראש גמיש של 360 מעלות

חיתוך שיער בכל כיוון עם ראש גמיש של 360 מעלות

יחידה גמישה לחלוטין מסתובבת ב-360 מעלות כדי לעקוב אחר צורת הראש למגע אופטימלי עם העור, אפילו באזורים קשים, תוך הימנעות מלחץ מוגזם אשר עשוי לגרום לחוסר נוחות וגירוי.

גילוח חלק ועדין עם להבי ComfortCut

גילוח חלק ועדין עם להבי ComfortCut

קבלו גילוח נקי ונוח עם מכונת הגילוח הזו של Philips. 36 להבי ComfortCut של מכונת הגילוח החשמלית חותכים כל שיערה ממש מעל רמת העור כדי לספק גימור חלק ואחיד.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024. 

  1. מקור Euromonitor International Limited, נפח קמעונאי, בקטגוריית מכונות גילוח גוף, נתוני 2024, מחקר שנערך באוקטובר 2024.

  2. שנתיים אחריות + 3 שנות אחריות לאחר הרשמה ב-Philips.com תוך 90 יום ממועד הרכישה