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  • צילום מוצר יחיד
  • תמונת המוצר העיקרי בשימוש
  • תמונת המוצר מקדימה
  • תמונה חלופית של המוצר
  • תמונת המוצר בשימוש
  • תמונת המוצר בשימוש
  • תמונת המוצר בשימוש
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HS740 Blade Refillראשי גילוח חשמליים להחלפה

HS740/15

גילוח נקי, עדין לעור

ראשים חלופיים למכונת גילוח לראש מדגם Pro מופעלים באמצעות 36 להבי ComfortCut בעלי השחזה עצמית העשויים מפלדה שוודית. החליפו אותם כל 6 חודשים והחזירו את מכונת הגילוח ל-100% ביצועים. הראשים של דגם HS740 מתאימים גם למכונות גילוח מדגמי HS5980, HS7980 ו-HS9980.

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המותג המועדף ביותר בעולם למכונות טיפוח חשמליות לגבר1

ממותג מכונות הגילוח החשמליות מספר אחת בעולם*

גילוח נקי, עדין לעור

  • Philips מקורי ואותנטי

  • מתאים ל-HS5980, HS7980, HS9980

  • להבי ComfortCut

  • מערכת גילוח נוגדת קורוזיה

ממותג מכונות הגילוח החשמליות מספר אחת בעולם*

ממותג מכונות הגילוח החשמליות מספר אחת בעולם*

מכונת גילוח הראש של Philips מתוכננת לגילוח צמוד וגם נוח עבור העור. זהו כלי מושלם למי שרוצה להיראות במיטבו, להרגיש בטוח ולבטא את עצמו בחופשיות.

גילוח חלק ועדין עם להבי ComfortCut

גילוח חלק ועדין עם להבי ComfortCut

קבלו גילוח נקי ונוח עם מכונת הגילוח הזו של Philips. 36 להבי ComfortCut של מכונת הגילוח החשמלית חותכים כל שיערה ממש מעל רמת העור כדי לספק גימור חלק ואחיד.

עשוי מפלדה שוודית ברמה כירורגית

עשוי מפלדה שוודית ברמה כירורגית

להבי מכונת הגילוח לראש מדגם Pro של Philips עשויים מפלדה שוודית ברמה כירורגית העמידה לקורוזיה וידידותית לעור

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024. 

  1. מקור Euromonitor International Limited, נפח קמעונאי, בקטגוריית מכונות גילוח גוף, נתוני 2024, מחקר שנערך באוקטובר 2024.