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HS740/15
גילוח נקי, עדין לעור
ראשים חלופיים למכונת גילוח לראש מדגם Pro מופעלים באמצעות 36 להבי ComfortCut בעלי השחזה עצמית העשויים מפלדה שוודית. החליפו אותם כל 6 חודשים והחזירו את מכונת הגילוח ל-100% ביצועים. הראשים של דגם HS740 מתאימים גם למכונות גילוח מדגמי HS5980, HS7980 ו-HS9980.
Philips מקורי ואותנטי
מתאים ל-HS5980, HS7980, HS9980
להבי ComfortCut
מערכת גילוח נוגדת קורוזיה
מכונת גילוח הראש של Philips מתוכננת לגילוח צמוד וגם נוח עבור העור. זהו כלי מושלם למי שרוצה להיראות במיטבו, להרגיש בטוח ולבטא את עצמו בחופשיות.
קבלו גילוח נקי ונוח עם מכונת הגילוח הזו של Philips. 36 להבי ComfortCut של מכונת הגילוח החשמלית חותכים כל שיערה ממש מעל רמת העור כדי לספק גימור חלק ואחיד.
להבי מכונת הגילוח לראש מדגם Pro של Philips עשויים מפלדה שוודית ברמה כירורגית העמידה לקורוזיה וידידותית לעור
סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024.
מקור Euromonitor International Limited, נפח קמעונאי, בקטגוריית מכונות גילוח גוף, נתוני 2024, מחקר שנערך באוקטובר 2024.