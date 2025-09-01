גילוח נקי, עדין לעור

ראשים חלופיים למכונת גילוח לראש מדגם Pro מופעלים באמצעות 36 להבי ComfortCut בעלי השחזה עצמית העשויים מפלדה שוודית. החליפו אותם כל 6 חודשים והחזירו את מכונת הגילוח ל-100% ביצועים. הראשים של דגם HS740 מתאימים גם למכונות גילוח מדגמי HS5980, HS7980 ו-HS9980.