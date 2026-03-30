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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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HX3062/00
לניקוי יסודי אך עדין
2 קצוות
מתאימה לסילוניות חשמליות של Philips Sonicare בלבד
מתאימה לסילוניות חשמליות של Philips Sonicare בלבד
הקצה המופעל על ידי טכנולוגיית Quad Stream מתיז מים ב-4 כיוונים בו-זמנית, ומאפשר כיסוי עדין של שטח גדול יותר בפחות מאמץ. הזרמים העדינים אך היעילים מכוונים בזווית המדויקת כדי להגיע למקומות שצחצוח לבדו אינו יכול להגיע אליהם, היישר לתוך כיסי החניכיים בעומק של 6 מ"מ מתחת לקו החניכיים, שם הפלאק יכול להצטבר, ומסירים עד 99% מהפלאק בקלות ובעדינות*.
טכנולוגיית Quad Stream תומכת בבריאות החניכיים בכל ניקוי דנטלי. הסילונית יעילה יותר מחוט דנטלי רגיל ומשפרת את בריאות החניכיים תוך שבועיים בלבד**.
ניתן לסובב את הקצה עד 360 מעלות בעת השימוש עם סילוניות חשמליות אלחוטיות של Philips Sonicare, מה שמאפשר להגיע לאזורים קשים להגעה, כמו החלק האחורי של הפה.
במחקר מעבדה, עם פייה מרובעת בכיסוי חניכיים של עד 6 מ"מ
לאחר שבועיים, בהשוואה לחוט דנטלי רגיל, עם פיית Quad Stream