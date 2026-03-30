ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים

בואו לחוות את טכנולוגיית ה-Quad Stream, המספקת ניקוי עדין אך יעיל המדמה חוט דנטלי באמצעות סילון מים ייחודי בצורת X. המים מגיעים אל מתחת לקו החניכיים ומכסים שטח פנים גדול יותר לניקוי עמוק יותר, מה שמסייע לכם להשיג חניכיים בריאות יותר.