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  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
  • ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים

Philips Sonicare פיית F3 מרובעת להחלפהפייה לסילונית דנטלית

HX3062/00

ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים
בואו לחוות את טכנולוגיית ה-Quad Stream, המספקת ניקוי עדין אך יעיל המדמה חוט דנטלי באמצעות סילון מים ייחודי בצורת X. המים מגיעים אל מתחת לקו החניכיים ומכסים שטח פנים גדול יותר לניקוי עמוק יותר, מה שמסייע לכם להשיג חניכיים בריאות יותר.
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מסירה עד 99% מהפלאק מתחת לקו החניכיים*

ניקוי עדין אך יעיל, אפילו מתחת לקו החניכיים

  • לניקוי יסודי אך עדין

  • 2 קצוות

  • מתאימה לסילוניות חשמליות של Philips Sonicare בלבד

  • מתאימה לסילוניות חשמליות של Philips Sonicare בלבד

טכנולוגיית Quad Stream ייחודית

טכנולוגיית Quad Stream ייחודית

הקצה המופעל על ידי טכנולוגיית Quad Stream מתיז מים ב-4 כיוונים בו-זמנית, ומאפשר כיסוי עדין של שטח גדול יותר בפחות מאמץ. הזרמים העדינים אך היעילים מכוונים בזווית המדויקת כדי להגיע למקומות שצחצוח לבדו אינו יכול להגיע אליהם, היישר לתוך כיסי החניכיים בעומק של 6 מ"מ מתחת לקו החניכיים, שם הפלאק יכול להצטבר, ומסירים עד 99% מהפלאק בקלות ובעדינות*.

משפרת את בריאות החניכיים תוך שבועיים בלבד**

משפרת את בריאות החניכיים תוך שבועיים בלבד**

טכנולוגיית Quad Stream תומכת בבריאות החניכיים בכל ניקוי דנטלי. הסילונית יעילה יותר מחוט דנטלי רגיל ומשפרת את בריאות החניכיים תוך שבועיים בלבד**.

פיה המסתובבת עד 360 מעלות כדי לעזור לך להגיע גם לאזורים שקשה להגיע אליהם כמו החלק האחורי של הפה.

פיה המסתובבת עד 360 מעלות כדי לעזור לך להגיע גם לאזורים שקשה להגיע אליהם כמו החלק האחורי של הפה.

ניתן לסובב את הקצה עד 360 מעלות בעת השימוש עם סילוניות חשמליות אלחוטיות של Philips Sonicare, מה שמאפשר להגיע לאזורים קשים להגעה, כמו החלק האחורי של הפה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. במחקר מעבדה, עם פייה מרובעת בכיסוי חניכיים של עד 6 מ"מ

  2. לאחר שבועיים, בהשוואה לחוט דנטלי רגיל, עם פיית Quad Stream